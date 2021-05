Em Manaus, ponte de madeira no Alvorada passa por revitalização

A nova ponte de madeira terá aproximadamente 30 metros de extensão | Foto: Divulgação Seminf

Manaus (AM) - A cheia do Amazonas já impacta diretamente a vida de todos. Esta promete ser uma das maiores e consequentemente, trazer prejuízos para quem mora em áreas de risco.

Os moradores da rua Chico Mendes, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital, começaram a receber na manhã desta terça-feira (4) a revitalização da ponte de madeira que passa sobre o igarapé Chico Mendes.

O serviço acontece por conta da cheia e também porque um carro ocasionou o desmoronamento da ponte, principal acesso dos moradores até suas casas.

A nova ponte de madeira terá aproximadamente 30 metros de extensão, e possibilitará maior segurança aos moradores.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, o cuidado com as pessoas e o trabalho em prol de melhores condições de vida para a população estão entre os principais objetivos da gestão do prefeito David Almeida.

“Nessa área do bairro Alvorada, nós identificamos o sofrimento das pessoas que têm dificuldades de ir e vir até as suas casas. O desmoronamento gerou problemas de acesso às pessoas idosas e pessoas com deficiência, que não conseguem sair de casa sem passar por esta ponte. A determinação do prefeito David Almeida é que os trabalhos sejam realizados o mais breve possível e com total segurança, para causar o mínimo de transtorno possível aos moradores”

