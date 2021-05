Análises apontam maior risco de óbito em mulheres hospitalizadas no AM

MANAUS - Em uma emergência de saúde como a pandemia que nós vivemos, cientistas correm contra o tempo para entender a covid-19, doença que já matou mais de 12 mil pessoas em todo o Amazonas. Para isso, é preciso levantar todos os dados possíveis e assim mapear a doença.

Para contribuir com mais um dado, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) divulgou no início desta semana, análises epidemiológicas que apontam fatores de risco associados a óbitos por covid-19. O levantamento do órgão apontou que as mulheres hospitalizadas apresentam maior risco de evolução para óbito por covid-19 do que os homens.

Os dados mostraram que 43.5% das mulheres internadas na rede hospitalar evoluíram para o óbito. Entre os homens, 39% deles faleceram. Dados obtidos com exclusividade pelo EM TEMPO por meio da FVS mostram que desde o início da pandemia até a segunda-feira (3) 31.204 pessoas foram hospitalizadas no Amazonas por conta de complicações da covid-19, sendo 14.021 homens e 17.183 mulheres. 5.467 casos com homens evoluíram para óbito e 7.476 mulheres faleceram estando hospitalizadas.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, o risco de evoluir para óbito em mulheres aumenta com a idade. “Entre os pacientes hospitalizados por Covid-19, tiveram maior risco de evolução para óbito aqueles que apresentavam doenças de base”, disse.

Fernandes salienta que o risco de evolução para óbito foi de 58% maior entre os pacientes internados com Covid-19 que apresentavam alguma comorbidade.

“Os cardiopatas, pacientes com diabetes, com pneumopatia ou doença hematológica apresentaram maior risco de evolução para óbito”, destacou.

O assessor da Sala de Situação de Saúde da FVS-AM, Daniel Barros, destaca ainda no levantamento que os pacientes residentes em Manaus apresentaram maior risco de evolução para o óbito, quando comparados aos residentes de municípios do interior do Amazonas.



“Outro achado encontrado no levantamento é que os pacientes que fizeram uso de suporte ventilatório invasivo tiveram risco aumentado em 2,8 vezes de evoluírem para óbito por Covid-19”, disse.

Ainda segundo Barros, a idade dos pacientes internados também influencia no número de óbitos. “Outra característica também que nós já sabíamos é que pessoas com maior idade apresentam também maior risco de evolução para o óbito. Pessoas com 60 anos ou mais tem um risco até oito vezes maior de evolução para óbito do que pessoas com até 20 anos”.

A FVS-AM mantém atualizado 11 painéis de monitoramento epidemiológico no site institucional. “Os painéis como os boletins epidemiológicos são atualizados com os dados fornecidos pelas secretarias municipais de saúde e consolidados para demonstrar com transparência o cenário da doença no Amazonas”, completou Barros.

