Complexo viário de Manaus ganha mudas de pau-brasil

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, as mudas de pau-brasil plantadas no complexo viário vão valorizar ainda mais o espaço público | Foto: Divulgação

Manaus - Em alusão ao Dia Nacional do Pau-Brasil, comemorado na última segunda-feira, 3/5, a Prefeitura de Manaus realizou o plantio de 20 mudas da espécie no complexo viário Ministro Roberto Campos, localizado no bairro São Geraldo, zona Centro-Oeste da cidade.

A ação, que ocorreu no final da tarde desta terça-feira (4) faz parte do programa ambiental “Manaus Verde”, idealizado pelo prefeito David Almeida e coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, as mudas de pau-brasil plantadas no complexo viário vão valorizar ainda mais o espaço público.

“A orientação do prefeito David é transformar Manaus na capital verde, e essa é mais uma ação que vem somar ainda mais com o trabalho de arborização que a prefeitura vem realizando”, destacou Stroski.

As mudas de pau-brasil estavam sendo preparadas há dois anos no Viveiro de Mudas da prefeitura. “Eu tenho certeza de que daqui a alguns anos este espaço ficará lindo, pois esse tipo de árvore cresce bastante”, disse a estudante universitária Gabriela Silva, 23 anos, que reside nas proximidades do complexo viário Ministro Roberto Campos.

O diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, pediu à população que cuide do local.





“Todas as ações de arborização estão surtindo um efeito muito positivo, por isso pedimos para a população cuidar deste espaço, pois todos nós seremos beneficiados no futuro. Essas mudas estão com dois anos, daqui a pouco elas já estarão bem maiores”, finalizou o diretor.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Prefeitura divulga nomes de mais 27 ganhadores do Nota Premiada Manaus

WhatsApp permite transferência de dinheiro pelo aplicativo