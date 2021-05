Prefeitura realiza pesquisa de trânsito no Tarumã para melhorias

Prefeitura realiza pesquisa de trânsito no Tarumã para implementação de melhorias no setor | Foto: Divulgação / IMMU

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza uma pesquisa de fluxo de veículos na avenida do Turismo, esquina com a avenida Um, no bairro Tarumã, zona Oeste.

O levantamento acontece nesta terça, 4/5, e na próxima quinta-feira, 6/5, visando elaborar relatório para embasar implantação de melhorias na sinalização de trânsito local.

De acordo com o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, a realização da pesquisa acontece após constatação de que veículos estão tendo dificuldades de sair da avenida Um em direção à avenida do Turismo, próximo a empresa de ônibus Vegas.

“Estamos fazendo uma contagem de volume de veículos e verificando ainda o tempo de espera na via secundária (Avenida Um) em que os veículos ficam aguardando para adentrar a via principal (Avenida do Turismo)”, explicou.

Ainda segundo Guedes, com o relatório será possível avaliar a necessidade de implantação de semáforo no local ou outra medida que melhore o fluxo na área.

“Esta definição vai depender do volume de veículos no local e do tempo de espera”, frisou.

Ações

Na semana passada, o IMMU realizou a mesma pesquisa na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, para verificar a dinâmica do fluxo de trânsito na área, assim como a contagem de travessia de pedestres em trecho da via.

Na semana anterior, a pesquisa foi concentrada em um trecho da avenida Oitis, no Distrito Industrial, zona Sul da cidade, quando também foi realizada contagem de pedestres e fluxo de veículos.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Estudo aponta estabilidade no contágio pelo novo coronavírus no AM