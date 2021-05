Manaus já aplicou mais de meio milhão de doses de vacina contra Covid

Campanha de imunização contra a Covid-19 já assegurou a proteção trabalhadores | Foto: Semcom

Manaus - Manaus atingiu, na manhã desta quarta-feira (5), a marca de meio milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Desde o início da campanha de vacinação, no dia 19 de janeiro, foram 320.324 primeiras doses e 179.956 segundas doses.

Mesmo com a suspensão temporária da primeira dose, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) seguem atendendo nos sete postos, em todas as zonas da cidade, com a segunda dose para os grupos prioritários que já haviam iniciado o ciclo vacinal.

Em Manaus, a campanha de imunização contra a Covid-19 já assegurou a proteção de trabalhadores da saúde, indígenas aldeados, idosos institucionalizados, faixa etária de 60 anos e mais, e pessoas de 18 a 59 anos com as comorbidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

“Diferentemente de muitas outras capitais, aqui em Manaus já avançamos muito nos grupos prioritários. Só não vacinamos mais porque ainda não recebemos as doses necessárias. Mas seguimos com a segunda dose, garantindo a imunização de parte da população que é mais vulnerável aos efeitos do coronavírus”, disse a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Segundo ela, é importante e necessário que as pessoas que tomaram a primeira dose compareçam no prazo agendado pelo Imuniza Manaus para concluir o ciclo. Os postos funcionam de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h.

