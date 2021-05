Prefeito busca recursos para construção de mil moradias em Manaus

O objetivo do prefeito de Manaus é construir mil habitações | Foto: Carolina Antunes

Manaus (AM) - Com o passar dos anos, Manaus aumenta sua população e consequentemente há necessidade de construção de habitações.

Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu na manhã desta terça-feira (4) com o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para tratar da captação de recursos federais para o município.

O objetivo do prefeito de Manaus é construir mil habitações para pessoas que tiveram a renda afetada pela pandemia da Covid-19 e pela enchente, que deve bater recorde histórico, e para a população indígena, aldeada e não aldeada.

“Temos ainda um grande número de pessoas sem renda, desamparadas. Pessoas que chegam à nossa cidade, inclusive de outros países, e não têm onde morar. Precisamos de recursos do governo federal para construir mais moradia”

Segundo o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, o governo aguarda a recomposição do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) pelo Congresso Nacional para lançar um edital nacional destinado a cidades que apresentarem demanda.

Mais metas

O prefeito David Almeida tem a meta de construir mais de cinco mil unidades habitacionais de interesse social em outros bairros da capital, com o programa “Casa para Todos”.

Fora a construção das unidades habitacionais e do loteamento de terrenos, David Almeida já anunciou que vai trabalhar pela regularização fundiária em bairros e ocupações consolidadas, somando, até o final da gestão, de forma ininterrupta, cerca de 60 mil títulos.



