SSP-AM vai inaugurar biblioteca para servidores da Segurança Pública

Manaus (AM) - Para beneficiar os servidores da Segurança Pública, a Ouvidoria-Geral do Sistema de Segurança está criando um espaço literário, cultural e bibliográfico. A meta é, até junho deste ano, inaugurar uma biblioteca com publicações diversas.

As primeiras doações para o acervo foram feitas pela Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), com a entrega de 350 exemplares.

De acordo com o ouvidor-geral, João Cezar Ferreira, o livro tem um papel fundamental nessa época de isolamento e confinamento social.

“A leitura traz a possibilidade de buscar equilíbrio emocional, além de enriquecer o vocabulário. O Brasil é um dos países em que menos se lê, por isso precisamos incentivar essa prática”, enfatizou.

O ouvidor também explica que os servidores tiveram a ideia de buscar doações, e a primeira delas veio da Imprensa Oficial.

“Uma iniciativa que se concretizou com mais de 350 livros. Entre as doações, vieram obras fantásticas, como legislação desde a Constituição Federal e livros do Machado de Assis”, disse João Cezar.

O diretor-presidente da Imprensa Oficial (IOA), João Ribeiro, destacou a felicidade de participar do projeto que incentiva a leitura.

“Os livros que nós doamos também nos foram doados. Quando fomos procurados por esse projeto maravilhoso, nós abraçamos de imediato porque percebemos que ele poderá trazer muito benefício. A leitura é um dos melhores canais de educação e cultura”, enfatizou.

Além da doação da Imprensa Oficial, a Ouvidoria também vai receber doações da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A biblioteca vai funcionar como círculo de livros, e qualquer servidor da Secretaria de Segurança Pública poderá fazer empréstimo. O processo abrangerá um cadastro, que ainda está em processo de aperfeiçoamento pela equipe da Ouvidoria.

