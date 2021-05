Mais chuvas podem atingir Manaus nos próximos 14 dias

MANAUS - O Brasil é atualmente o sexto país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas, segundo a Organização das Nações Unidas. Em relação ao Amazonas, um diagnóstico feito por uma ferramenta tecnológica, intitulado Sistema de Vulnerabilidade Climática (SisVuClima) mostra que ao menos cinco municípios, incluindo Manaus, estão vulneráveis a mudanças climáticas.



Os próximos 14 dias serão de bastante chuva , segundo informações fornecidas pelo Climatempo. É esperado chuvas do dia 6 a 19 de maio, data máxima disponibilizada pela empresa de meteorologia. O volume de chuva menor está previsto apenas no sábado (8), com chuva rápida durante o dia e a noite.

Na segunda-feira (3), a base da Operação Acolhida, que funciona como um posto para imigrantes venezuelanos na Avenida Torquato Tapajós, Zona Centro-Sul de Manaus, foi destruída pela força da água, após um igarapé transbordar durante a chuva. Oito pessoas ficaram feridas e 89 venezuelanos que moravam em um abrigo construído no posto ficaram desabrigados.



Igarapé transbordou e inundou posto de apoio aos imigrantes | Foto: Divulgação

De acordo com a Defesa Civil, durante a segunda (3) Manaus registrou um volume de 28,6 milímetros de água pluvial, superando o previsto para o dia que era de 25 milímetros, conforme o Climatempo.



Vários municípios do Amazonas estão recebendo fortes chuvas. Em Eirunepé, por exemplo, município localizado na parte Oeste do Amazonas, distante 1159 quilômetros de Manaus, a previsão do tempo apontou 90% de chance de chuva na segunda (3). Mas ao contrário de Manaus, que recebeu muita chuva no mesmo dia, a cidade de Eirunepé recebeu cerca de 15 milímetros de águas pluviais.

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a previsão do tempo já indicava uma boa camada de nuvens no início da manhã de segunda, mas a chuva foi maior que o esperado. “Já esperávamos chuvas ocorrendo a partir da tarde. O evento de segunda se deu por conta da propagação de áreas de instabilidade no Oeste da capital. São casos raros que normalmente resultam em grande volume de chuva”, explicou o meteorologista Márcio Segundo, em entrevista ao EM TEMPO.

“As imagens do Radar Meteorológico de Manaus indicavam uma área de instabilidade próxima a uma célula maior com atividade convectiva mais intensa. A proximidade dessas nuvens favorecidas pelo escoamento de Oeste produziu um aglomerado, que gera a possibilidade de ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas associadas”, diz a nota do Sipam sobre a chuva da segunda-feira (3).

Para o meteorologista Márcio Segundo, Manaus pode receber mais chuvas nos próximos dias. “Como a cidade está sob influência de dois sistemas meteorológicos (Alta da Bolívia e Zona de Convergência Intertropical), podemos esperar chuvas ocorrendo nos próximos dias", explicou Segundo.

Apesar de ser possível prever se haverá chuva ou não, o meteorologista destaca que a intensidade só pode ser descoberta momentos antes da chuva. “A intensidade delas só pode ser apontada apenas no dia, utilizando o radar meteorológico de Manaus”.



Em entrevista ao EM TEMPO, o pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio de Oliveira, explicou que as obras relacionadas ao escoamento de águas pluviais na avenida Torquato Tapajós estão obsoletas, o que gera problemas com a chegada das chuvas em Manaus



"Ali perto tem um igarapé que vai à [Estrada dos] Franceses e já houve uma situação parecida como essa há dois anos atrás. Lá é um local de travessia das águas. Como já existe o problema do assoreamento dos canais, a drenagem não deu a vazão para essa água toda e causou àquilo tudo”.

Esta não é a primeira vez que Manaus tem tido problemas com as chuvas. Em março, a prefeitura de Manaus precisou intervir no meio fio da avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus para realizar uma obra na área por conta da forte chuva. No mesmo mês outros buracos surgiram em várias partes da cidade após fortes chuvas. "Manaus precisa de um mapeamento hidrográfico. Há galerias na cidade que são da época dos ingleses. A população da cidade aumentou também e por conta disso cresceu o assoreamento nas áreas onde a água passa".



Em março a prefeitura precisou realizar uma intervenção no meio fio da avenida Djalma Batista | Foto: Divulgação/Seminf

