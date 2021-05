Atendimento tributário da ‘Manaus Atende’ continua por meio on-line

| Foto: Semcom

Manaus - O atendimento tributário presencial aos contribuintes, via Central Manaus Atende, localizada na avenida Japurá, Centro, continua suspenso. Por enquanto, o atendimento ao contribuinte segue na modalidade on-line, por meio dos canais digitais da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef).

Conforme o titular da pasta de Finanças do município, Clécio Freire, a Semef está cumprindo o Decreto Municipal nº 5.073, que dispõe sobre a volta gradual das atividades administrativas presenciais dos servidores municipais, mantendo todos os cuidados necessários e com escala de revezamento dos servidores. O decreto não inclui ainda o atendimento presencial.

“A volta do atendimento presencial está sendo elaborada com todo o cuidado, com sistema de agendamento e com a preparação adequada do ambiente, tudo seguindo conforme orientado pelo prefeito David, muito preocupado com a prevenção contra a Covid-19. Voltaremos a receber os contribuintes em um momento oportuno e com segurança, tanto para os servidores quanto aos cidadãos”, explicou o secretário da Semef.

Atendimento on-line

Na página da secretaria (semef.manaus.am.gov.br), o contribuinte poderá ter acesso a uma lista de e-mails dos setores específicos, para esclarecimentos de dúvidas ou envio de documentações. Basta clicar no banner "atendimento tributário on-line" na página inicial.

Já no portal de serviços Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br) o contribuinte poderá formalizar qualquer processo para atendimento tributário. Os serviços estão separados em seções: cidadão, empresas e autônomos. Para a formalização de processos é necessário que o usuário realize um breve cadastro no Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged).

“O portal Manaus Atende também dispõe de chat on-line, onde os contribuintes podem tirar suas dúvidas por meio de uma conversa de texto com os atendentes, tudo em tempo real. Outra opção é o preenchimento do formulário na seção fale conosco”, complementou o subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes.





*Com informações da assessoria

