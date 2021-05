Amazônia guarda reserva de água potável com valor inestimável

MANAUS - A biodiversidade da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, é tida como uma fonte inestimável de possibilidades econômicas à espera de descobertas. São diversos os recursos naturais presentes neste ecossistema que são alvos de estudo dos pesquisadores da região. E foi assim que em meados de 2013 os cientistas descobriram um verdadeiro oceano subterrâneo, com volume total de 162 mil quilômetros cúbicos de extensão, e que é chamado pelos cientistas de Sistema Aquífero Grande Amazônia (Saga).

Embora já tenha sido conhecido há bastante tempo devido a exploração desse recurso hídrico, como quando se utiliza os poços artesianos, a magnitude desse bem natural não era registrado em pesquisas. Foi durante a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC) em 2019, que foi utilizado o termo “oceano subterrâneo”.

Pesquisas identificaram que a reserva de água subterrânea tem volume de cerca de 160 trilhões de metros cúbicos, o equivalente a cerca de 150 quatrilhões de litros de água doce. Para os cientistas esta reserva de água, sozinha, seria capaz de abastecer o planeta inteiro durante 250 anos.

Gráfico mostra onde se encontra o Sistema Aquífero Grande Amazônia (Saga) | Foto: Divulgação

Para o professor de Geologia da Universidade do Pará Francisco Abreu, um dos cientistas que estudam essa reserva de água destaca a importância desse aquífero para o ecossistema.

“Toda essa grandeza, toda essa expressão que a Amazônia tem, ela depende fundamentalmente da disponibilidade de água. E se você pensar no significado dessa água e no significado da Amazônia para o país, para o mundo, aí então você vai entender que essa água é algo extremamente importante. Porque é dessa água que depende a vida da Amazônia e, principalmente, que depende a cobertura florestal”, contou o geólogo à Agência Brasil.

O professor de geologia, doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia e analista ambiental da gerência de recursos hídricos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Daniel Nava, conta que na década de 80, esse aquífero foi de grande importância para a Zona Franca de Manaus. “Naquela época o estado não conseguiu realizar um abastecimento adequado na capital. Com isso foi autorizado que as empresas do distrito industrial utilizassem esta água para a produção industrial”, conta ele.

“Utilizar essa água em grande escala, não respeitando o tempo de reconstrução desse aquífero pode comprometer parte dessa água subterrânea encontrada. Nesse sentido o Ipaam tem o poder de autorizar ou não a exploração de poços artesianos”, destaca Daniel Nava

