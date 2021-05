Carnes e produtos vencidos são apreendidos em supermercados de Manaus

Produtos estavam com datas de validade vencidas | Foto: Divulgação

MANAUS - O Procon, Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas, apreendeu 44,5 quilos de alimentos e 26,3 litros de produtos de limpeza em um supermercado localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus. A ação ocorreu nesta quarta-feira (5).

No local, a equipe do órgão retirou desinfetantes, limpadores de piso, itens em conserva, biscoitos, iogurtes e carnes vermelhas. Os produtos estavam com datas de validade vencidas e/ou embalagens violadas.

O estabelecimento foi autuado pelo Procon-AM. “Mais uma vez, apreendemos uma quantidade grande de produtos inadequados para consumo e que precisaram ser descartados no ato da fiscalização.

É importante que os consumidores sigam denunciando, seja nas nossas redes sociais ou nos números 3215-4009 e 0800 092 1512. Nossas pautas seguem a demanda da população”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Outra ação

Em dois supermercados na zona oeste de Manaus, 142 quilos de produtos inadequados para consumo foram apreendidos nesta segunda-feira (3).

Em um dos estabelecimentos, a equipe recolheu 55,38 Kg de itens de limpeza e 22,3 Kg de produtos do gênero alimentício - a maioria, carnes brancas e vermelhas. Em outro supermercado, os fiscais retiraram 65,3 Kg de carnes, laticínios e pães.

Os itens estavam com datas de validade expiradas e/ou embalagens violadas. Após a apreensão, eles foram descartados e o estabelecimento autuado.

