Adequações no viaduto do Manoa retomam nesta sexta (7) em Manaus

O complexo viário do Manoa foi inaugurado às pressas no dia 31 de dezembro de 2020 | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - O bairro Manoa se tornou um grande centro comercial com o passar dos anos. Diariamente, milhares de veículos passam pelo bairro diariamente. Diante disto e a fim de minimizar o trânsito na região, foi criado do o complexo viário Professora Isabel Victoria.

As obras de adequação do local - que ainda não foi inaugurado- já possui uma data para retomada: sexta-feira (7). O prazo para a conclusão é de 30 dias úteis.

O anúncio foi feito pela Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (CAOC), instituída pela Prefeitura de Manaus, que se reuniu nesta quinta-feira (6), na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) com as empresas JNasser Engenharia Ltda. e a Construtora Soma Ltda., responsáveis pela obra.

Acertos

Ficou acordado o compromisso de que as empresas vão devolver o equipamento com o projeto da rampa Oeste com 9% de inclinação, a partir do eixo da pista, a contar da junta de dilatação do trecho onde termina o aterro e inicia a pista suspensa, devolvendo a trafegabilidade total com a devida segurança para todos.

O subsecretário de Obras Públicas da Seminf, Madson Rodrigues, falou sobre o projeto de adequação.

“Todos os ajustes no projeto de adequação foram aprovados, o equipamento agora terá a inclinação correta e segura. o Consórcio fez os ajustes exigidos, de acordo com as modificações no equipamento, e assumiu o compromisso de iniciar de imediato as obras. As tratativas foram necessárias para que a população tenha um viaduto funcional e seguro para todos”

O complexo viário do Manoa foi inaugurado às pressas no dia 31 de dezembro de 2020, e foi interditado no dia seguinte, por uma série de falhas identificadas na construção.

Parceria

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), firmou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), para garantir a qualidade técnica e segurança nas obras públicas , principalmente nas que foram deixadas inacabadas ou foram entregues sem condições de uso pela gestão municipal anterior.

A parceria não será limitada ao viaduto. De acordo com o vice-prefeito, há problemas em diversas outras obras pela cidade.



Leia mais

Prefeitura de Manaus reativa semáforo da avenida Autaz Mirim

Obras do viaduto do Manoa em Manaus chegam a 80% das adequações

Obras do viaduto do Manoa podem ser concluídas nos próximos 60 dias