Humaitá sobe no ranking de cidades com maior número de constituições

Humaitá sobe no ranking de cidades no AM com maior número de constituições, no mês de abril | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou no mês de abril de 2021, o aumento no número de constituições no município de Humaitá (situado a 696,4 quilômetros de Manaus), elevando a cidade ao segundo lugar no ranking da autarquia.

No mês de março, o município ocupava o quinto lugar.

Os dados do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da Jucea, — veiculado ao Ministério da Economia ­—, indicam 17 novos CNPJs em Humaitá no mês de abril, contra 14 no mês anterior.

Dentre os novos empreendimentos consolidados pela Classificação nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no município, dez foram na segmentação de serviços, cinco em comércio e dois em indústria.

Ranking – A capital amazonense segue liderando em abril o ranking com o maior número de constituições, totalizado 530 aberturas. Seguida, além do município de Humaitá, pelos municípios de Coari com 14, Itacoatiara com 13 e Manacapuru com 12 novos empreendimentos.

Dados gerais

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas no mês de abril, em primeiro lugar ficou a natureza jurídica de Empresário Individual, com 304 constituições.

Em segundo lugar, a Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada (quando o negócio tem dois ou mais sócios) com 271 constituições e por último, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) com 143 constituições.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

FGTS: saiba como receber bolada com a revisão do benefício

Entidades do setor produtivo criticam aumento da Selic