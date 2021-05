Manaus alerta para perigo no trânsito após fim de semana com acidentes

O cruzamento da avenida das Flores é local de muitos acidentes | Foto: José Ayrton

Manaus - Acidentes de trânsito deixam consequências para todos, sejam emocionais, materiais e até fatais, quando é registrado a morte de um dos envolvidos.

No fim de semana- 30 de abril, primeiro e dois de maio- foram registrados 30 acidentes na cidade de Manaus, espalhados por 20 bairros. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas. O alerta acende no mês de conscientização e respeito no trânsito.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML) e o Centro de Controle Operacional do Manaustrans (CCO) , enquanto em 2020, tiveram 48 vítimas fatais de janeiro a abril, em 2021, o número subiu para 50.

Sendo colisão de veículos, seja moto ou carro, a principal causa das mortes de acidentes no trânsito. Além disso, os motociclistas são as maiores vítimas fatais. Em 2020, 16 motociclistas vieram a falecer, enquanto em 2021, o número subiu para 22.

Avenida perigosa

A avenida Governador José Lindoso, conhecida popularmente como 'avenida das Torres' ou 'avenida das Flores', localizada na zona Norte de Manaus, é cenário constante das ocorrências de trânsito em Manaus.

Em menos de uma semana, cinco acidentes foram registrados na via, que é uma das mais intensas da cidade, e que em algumas partes dela, não há sinalização, causando indignação nos motoristas que frequentam diariamente a avenida.

A psicóloga Luzijane Lima conta que precisa passar pela avenida todos os dias, e que mesmo tendo a carteira há mais de 20 anos, sente medo de sofrer um grave acidente nos cruzamentos ao longo da via.

"Eu não me sinto segura em fazer qualquer cruzamento da avenida das Flores ou das Torres. As vezes, prefiro ir por um caminho mais longo, a ter que me arriscar. Tenho carteira há mais de 20 anos, mas é horrível ter que 'meter a cara' e tentar passar na frente de um carro que está em alta velocidade, em uma avenida que há um movimento constante. Acho que deveria ter um semáforo em algumas partes, ou até mesmo, uma fiscalização eletrônica, quem sabe diminuiria os acidentes que sempre vejo acontecer aqui"

Acidentes na avenida

No dia 29 de abril, a avenida presenciou três acidentes, sendo dois envolvendo caminhão, e um com vítima fatal. O primeiro, um caminhão colidiu com um carro e acabou tombando na saída da avenida, no sentido da bola do Coroado. O acidente não houve feridos, mas causou um intenso congestionamento na avenida.

No mesmo dia, um idoso morreu após tentar atravessar a avenida de bicicleta. O homem identificado como Sandoval Gonçalves dos Santos, de 65 anos, foi atingido por um carro de modelo Kwid, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Idoso foi tentar atravessar a avenida de bicicleta e foi atropelado | Foto: Em Tempo

Algumas horas depois, um caminhão derrubou um poste. O ocorrido não houve ferido, no entanto, causou um intenso congestionamento na via.

Um dia depois (30), dois irmãos de 24 e 27 anos, quase foram esmagados por uma carreta. Eles estavam trafegando em uma motocicleta, na faixa direita da pista, quando foram fechados por um carro e empurrados para debaixo da carreta que estava na pista central. No acidente, um deles quebrou o braço e o outro teve escoriações.

Irmãos quase foram esmagados por carreta | Foto: Divulgação

Na primeira segunda-feira de maio (3), um outro acidente com vítima fatal aconteceu na avenida das Flores. O homem, identificado como Wellington Oliveira, de 18 anos, estava em uma motocicleta e ao fazer o retorno em alta velocidade, acertou a lateral de um veículo modelo Ford Ka, de cor branca. Ele morreu no local.

Maio Amarelo 2021

O programa "Maio Amarelo 2021", promovido pela Prefeitura de Manaus, foi iniciado na última segunda-feira (3) e vai ter o objetivo de iniciar um processo de orientação à motoristas, cursos on-line e palestras para condutores do transporte coletivo urbano e alternativo. Também haverá atividades para pedestres, motociclistas e ciclistas.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, afirma que o alto número de acidentes de trânsito é como se tivesse uma pandemia todo ano, e que o mês servirá para conscientizar os condutores.

"Nós temos uma pandemia todo ano no trânsito. Esse mês é dedicado a educação e conscientização das pessoas. É um processo educativo contínuo e precisa ser feito ao longo de todo ano. Esse mês é significativo e podemos amplificar essa mensagem educativa. Todos precisam dirigir com responsabilidade e entender suas responsabilidades"

O programa que tem o tema "Respeito e Responsabilidade: Pratique no trânsito" terá intensa programação durante todo o mês de maio.

Veja o vídeo da transmissão sobre acidentes na avenida:

Leia mais:

Em Manaus, “Maio Amarelo” inicia com projeto de respeito no trânsito

Seis motoristas são flagrados dirigindo bêbados na Ponta Negra