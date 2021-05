Mães de crianças especiais mostram força na criação dos filhos

MANAUS - Maio é o mês da família e, neste domingo dia 9, se comemora o Dia das Mães. Por isso, o EM TEMPO preparou uma matéria especial sobre essas heroínas capazes de tudo por seus filhos.

Se tem um verbo que não existe no dicionário das mães com filhos especiais é a palavra desistir. A oportunidade de conviver com alguém que necessita de cuidados impacta a forma de ver o mundo para essas mães, de um modo especial. Os desafios vão desde uma educação diferenciada e, muitas vezes, até a auxiliar seus filhos a aprenderem a se locomover. As mães têm a expectativa de criar os filhos para o mundo e mantêm suas “crias” mais próximas por mais tempo, por conta da atenção que elas precisam.

Apesar das dificuldades que encaram muitas vezes, elas tiram daí a força para continuar, como a dona de casa Josinete Vieira, de 39 anos. Moradora do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, ela é mãe de Carlos Henrique, 17 anos.



Carlos Henrique é um dos cerca de 150 mil amazonenses com deficiência física. Atualmente, com 17 anos, ele já consegue dar alguns passos sozinho, mas nem sempre foi assim. “Quando meu filho nasceu ele aparentava ser uma criança normal como qualquer outra. Alguns meses depois eu percebi que ele não conseguia levantar o pescoço. Foi aí quando começou os nossos desafios em busca do desenvolvimento dele”.



Josi tem dois filhos. Carlos Henrique, seu caçula, foi diagnosticado com paralisia cerebral | Foto: Hector Silva

Conforme Carlos Henrique foi crescendo, a educação dele precisou, então, de uma atenção especial. A mãe acompanha a educação do filho em casa. Com a pandemia, ele passou a estudar exclusivamente em casa.

"Como ele tem paralisia cerebral, o cerebelo dele (região do cérebro responsável pela parte motora) dificulta a parte motora dele. Fora isso, ele é uma criança normal. Ele tem apenas dificuldades de locomoção e para escrever. Mas já teve um avanço muito grande. Hoje consegue escrever o nome completo”, conta a mãe.





Carlos Henrique já foi até ao Rio de Janeiro para fazer um tratamento. E a mãe, sempre esteve presente em cada passo de sua evolução.

“Ele precisava da atenção de médicos que vivem no Rio de Janeiro e fomos até lá. Eu te digo, com toda a certeza, que hoje ele tem mais facilidade motora do que anos atrás. O tratamento dele continua e eu tenho a esperança de ver meu filho andando e escrevendo com mais facilidade”, revela.

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) feito em 2010, o Amazonas possui mais de 150 mil deficientes físicos. Quanto aos deficientes intelectuais o número é menor, chegando a quase 39 mil.



Josiane educa seu filho em casa durante o período da pandemia. Apesar das dificuldades, ele já consegue escrever o próprio nome | Foto: Hector Silva

Uma eterna criança

Maria Antônia Nunes, 64 anos, é mãe de dois filhos: Luciana, de 39 anos é sua primogênita e Rafael, o seu caçula. Quando a filha nasceu, recebeu a notícia meses depois que havia ganhado um desafio. Luciana foi diagnosticada com a síndrome do X frágil, a causa mais comum de deficiência intelectual em todo o mundo.

Maria Antônia e a filha Luciana são mais que mãe e filha. São grandes amigas | Foto: Hector Silva

Os desafios começaram muito cedo para mãe e filha. Com menos de seis meses de idade, Luciana precisou fazer fisioterapia.

“Com dois meses eu percebi que ela não conseguia sustentar a cabeça. Então a levei para um neurologista que indicou um tratamento médico e fisioterapia. Com todo o trabalho, ela começou a melhorar e hoje minha filha se locomove sozinha, fala. Mas é como se ela fosse uma eterna criança só que com 39 anos de idade”, relata.

Amor entre mãe e filha já dura quase 40 anos | Foto: Hector Silva

Depois de um tempo, a mãe Maria Antônia precisou sair do emprego para cuidar da filha. Ela então fundou uma escola de reforço para adquirir renda. “Eu comecei a trabalhar em casa e ter mais tempo com a minha filha. Ela é uma benção na minha vida. Eu sou feliz por Deus ter me dado esse desafio de criá-la. Ter uma criança especial é tudo para mim e eu aprendo com ela todos os dias. Hoje eu não sei o que seria de mim sem a minha filha por perto”.

Maria Antônia saiu do emprego que tinha para trabalhar em casa e cuidar melhor de sua filha | Foto: Hector Silva

Mãe de coração

Para pessoas que crescem em orfanatos ter uma pessoa com a qual contar é muito difícil. A maioria sequer são adotadas. Segundo dados fornecidos ao EM TEMPO pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Manaus possui hoje 148 crianças e adolescentes que vivem em oito instituições de acolhimento. Dessas 148, apenas 39 podem ser adotadas.

João Victor Santos, 21 anos, foi uma dessas crianças que viveu em uma dessas instituições de acolhimento. Como não foi adotado na infância, ele se apegou a uma das cuidadoras do abrigo. Claudete Ciarlini, carinhosamente chamada de ‘mãe’, trabalha como cuidadora de pessoas com deficiência. “Conheci ela quando eu tinha 12 anos. Ela sempre cuidou muito bem de mim. Então é a referência que eu tenho como mãe”, conta João.

Toda vez que João volta ao abrigo onde cresceu ele precisa falar com a Claudete, sua mãe do coração | Foto: Hector Silva

Claudete começou a trabalhar no abrigo Moacyr Alves em 2008, quando João tinha apenas oito anos.

“Eu vi o João crescer, desenvolver os seus passos diante das dificuldades. Hoje eu fico feliz por vê-lo conseguir cuidar de si. O João já até consegue sair da cadeira de rodas, se vestir e fazer comida sozinho. Ele é bem ativo”, conta a cuidadora.

João ganhou uma mãe no abrigo onde cresceu. Claudete foi cuidadora dele | Foto: Hector Silva

Foi no abrigo que João conheceu também uma pessoa para chamar de ‘Avó’. A professora Marta Medeiros conheceu João no abrigo por conta de um filho que realiza trabalhos voluntários na instituição. “Fico feliz que o João tem uma referência de avó em mim. Ele é uma pessoa muito carinhosa e inteligente. Sempre que podemos, almoçamos juntos com o restante da minha família. Eu quero que ele se sinta parte dela”, contou a professora.

João e Marta almoçam sempre que possível. Ela apadrinhou João que morava em um abrigo | Foto: Divulgação

Com a pandemia, João precisou se afastar um pouco de sua avó por conta das comorbidades que o marido dela tem. É por meio de uma foto que ele tem em casa dos dois juntos e de ligações que eles matam a saudade. “Ela sempre me ajuda. Está sempre me ligando também. É uma pessoa na qual eu tenho um grande carinho. É a minha avó”.

João vê a foto da avó para matar a saudade | Foto: Hector Silva

