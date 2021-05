Obras de redes de drenagem profunda avançam na zona Sul de Manaus

Segundo o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, esse é um serviço rotineiro realizado pelas equipes de obras do órgão | Foto: Divulgação/Seminf

Manaus (AM) - Por conta do verão amazônico, as ações de melhorias em Manaus são direcionadas a um conjunto de obras que visa realizar o escoamento adequado das águas pluviais.

Nesta quarta-feira (5), a equipe do Distrito de Obras da zona Sul está trabalhando com a recuperação de uma drenagem profunda na rua Raimundo Guedes, no conjunto Nova República, na zona Sul de Manaus.

O trabalho de manutenção e implantação de redes de drenagem profunda, bem como os serviços de infraestrutura básica nos bairros da capital estão sendo intensificados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Outra drenagem profunda que está em recuperação e conta com a implantação de sarjeta e calçada é a rua Francisco Couto Vale, no bairro Raiz, onde os moradores sofriam com os transtornos provocados pelos constantes alagamentos.

Segundo o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, esse é um serviço rotineiro realizado pelas equipes de obras do órgão.

“Manaus tem muitas áreas que precisam de implantação de drenagens e outras que necessitam ser substituídas por estarem muito desgastadas pela força do tempo e não comportam mais o fluxo das águas. Por determinação do prefeito David Almeida, estamos intensificando esse tipo de obra”

Já as equipes de asfalto realizam frente de serviços de tapa-buraco nas ruas 11, 13 e Projetada, no conjunto 31 de Março, no bairro Japiim, onde as vias há tempos não recebiam manutenções.



