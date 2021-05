Hemoam amplia rede de transfusão de sangue para Manaquiri

MANAUS - Os moradores do município de Manaquiri agora podem realizar cirurgias de médio porte, eliminando a necessidade de deslocamento do paciente para a capital.

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas ( Hemoam ), inaugurou nesta sexta-feira (7) uma Agência Transfusional (AT) no município de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus). A estrutura irá oferecer todo suporte para a realização de cirurgias.

A AT de Manaquiri recebeu do Hemoam investimentos de aproximadamente R$ 30 mil, por meio de equipamentos, materiais e insumos. O espaço foi montado dentro do Hospital Raimundo Rodrigues Irmão, no centro do município.

“Todo hospital que realiza cirurgias necessita de uma Agência Transfusional para dar o suporte necessário relacionado à transfusão de sangue. A estrutura recebe, processa e armazena o miniestoque de sangue enviado pelo Hemoam”, explicou a gerente da Hemorrede do Interior, Elcy Coelho.

A AT também realiza os testes pré-transfusionais de tipagem sanguínea e compatibilidade entre o doador e o receptor do sangue. “Todos esses procedimentos atendem critérios nacionais de segurança e estão sob o guarda-chuva do Hemoam, responsável por todo ato transfusional realizado no estado do Amazonas”, acrescentou Elcy.

A farmacêutica bioquímica Consuelo Cintra, funcionária do Hospital Raimundo Rodrigues, acompanhou de perto o processo de instalação da agência. O maior benefício, segundo ela, é poder atender o paciente no próprio município de residência.

“A logística para transferir um paciente para Manaus é muito grande, então já é uma economia também para o município. E nós estamos felizes por poder oferecer um serviço de qualidade para as pessoas”, comemorou.

AT de São Sebastião do Uatumã

Ainda neste mês de maio, existe a previsão de reativação da Agência Transfusional do município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus). O espaço estava desativado desde meados de 2018.

“Agora estamos trabalhando junto ao corpo técnico do Hospital Rosa Fabiano Falabella para reativar o serviço e oferecer todo o suporte para as cirurgias de média complexidade”, informou Elcy.

*Com informações da assessoria

Leia Mais