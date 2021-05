Eduardo Braga participa de reinauguração de hospital em Manaquiri

Eduardo Braga participa de reinauguração de hospital e visita obras em Manaquiri, nesta sexta-feira, 7 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou, nesta sexta-feira (07) da reinauguração do Hospital “Raimundo Rodrigues Irmão” no município de Manaquiri (165 quilômetros de Manaus). O parlamentar também visitou frentes de obras de infraestrutura, mobilidade urbana e saúde viabilizadas com recursos de R$ 35 milhões em emendas de sua autoria

Praça Arena das Etnias

Uma das principais visitas será a praça Arena das Etnias e o mercado municipal “Luiz Pastor”, em frente à sede da Prefeitura, além da feira de produtos regionais. O local foi transformado em um grande monumento para homenagear os povos indígenas da região, com a oferta de internet grátis. De acordo com o prefeito de Manaquiri, Jair Souto (MDB), no local foram investidos R$ 250 mil de emendas do senador Eduardo.

No município, Braga também vai visitou as principais ruas e avenidas que receberam novo pavimento asfáltico. Nos locais foram aplicadas emendas no valor de R$ 9,7 milhões destinadas pelo senador.

Para este ano, está prevista a liberação de mais R$ 10,5 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para obras de asfaltamento de novas vias em Manaquiri. "Visitar Manaquiri é ver toda essa transformação no município me deixa muito feliz. Essa parceria com o prefeito Jair Souto é muito importante para o desenvolvimento da cidade. E e com dedicação e muito trabalho que agradecemos a parceria e o carinho do povo de Manaquiri. E vem muito mais por aí ", afirmou Eduardo, que há mais de 15 dias recebeu a segunda dose da vacina CoronaVac, em Manaus.

Viagens pelo interior

Em Manaquiri, o senador iniciou uma série de viagens aos municípios, a partir deste mês, depois de um ano e dois meses. Na próxima semana está prevista visita a Itacoatiara, que se transformou em uma grande frente de obras de infraestrutura.



O objetivo é acompanhar as obras finalizadas, e em andamento viabilizadas por suas emendas, e que estão aquecendo a economia do interior do Amazonas, com a geração de emprego e renda para as famílias nesse período de pandemia.

O senador estava acompanhado do prefeito Jair Souto (MDB), deputado federal Silas Câmara (PRB) e dos deputados estaduais Dermilson Chagas (Podemos) e Fausto Jr. (MDB), além dos prefeitos de Itamarati João Campelo (MDB), e do Careiro, Nathan Macena (Pros).

Além dos R$ 10,5 milhões do MDR, também está prevista a liberação de R$ 3 milhões do Ministério da Educação (MEC) para aquisição de material escolar, ampliação e reforma de escolas no município.

Também foram entregues patrulha mecanizada e um caminhão basculhante para manutenção de ramais e vicinais, com investimento de R$ 2,2 milhões. | Foto: Divulgação

Saúde

Para a área da saúde, o senador Eduardo Braga entregou, no ano passado, a Unidade Básica de Saúde (UBS Fluvial) 100% equipada, destinou R$ 6,4 milhões para manutenção de UBS, aquisição de medicamentos e equipamentos de saúde, além do pagamento de profissionais.

E mais R$ 1,9 milhão para ações de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade. Além da praça Arena das Etnias, o senador Eduardo já entregou a quadra poliesportiva coberta da comunidade do Limão (obra de R$ 436 mil), ampliação do estádio do bairro Osmar Freire (R$ 487 mil).

Também foram entregues patrulha mecanizada e um caminhão basculhante para manutenção de ramais e vicinais, com investimento de R$ 2,2 milhões.

