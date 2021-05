Mulheres falam das alegrias e desafios de ser “mãe de coração"

MANAUS - Maio é conhecido como o mês das mães, uma data comemorativa que movimenta o comércio e os sentimentos nas famílias. Mas nesse mês também é comemorado o Dia Nacional da Adoção, no dia 25. No Brasil, há uma realidade de crianças que são cuidadas por tias, avós e às vezes até mulheres sem qualquer grau de parentesco. Essas mães de coração mostram como cuidar é muito mais importante que ligações sanguíneas.

Uma delas é a jornalista Mara Magalhães, de 29 anos. No 'sangue', ela é tia de Gabriel Coelho, mas no coração, a ligação sempre foi de mãe e filho. O pequeno tem 12 anos.

"A sensação é incrível. Eu nunca pensei em ter um filho, não era um plano casar e construir uma família, mas o Gabriel mudou tudo isso quando chegou. Eu acredito muito em destino e sinto estar predestinada a ser mãe dele", diz ela.

Mara e o filho de 12 anos, Gabriel | Foto: Reprodução

A ligação dos dois começou quando o pequeno tinha apenas três meses. Mara estava em casa e ouviu alguém bater na porta. Era seu irmão, o pai biológico de Gabriel. Ele pediu para deixar o bebê na residência, porque não poderia cuidar.

"Eu abri a janela do meu quarto que dava para o pátio e ele estava com o bebê no colo. Eu peguei o Gabriel no colo e demorei um pouco para acreditar que aquilo realmente estava acontecendo, mas eu senti mesmo como um propósito divino a chegada dele", afirma a mãe.

A barreira da adoção 'oficial'

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo menos 10 mil crianças foram adotadas entre 2015 e 2020. O número oficial não comporta a realidade de muitas mães que não conseguem oficializar a guarda das crianças. O motivo é a dificuldade para obter a autorização.

Uma das mulheres que sentiu essa dificuldade na pele foi a técnica em enfermagem Elisângela da Silva Correia. Ela nunca imaginou que cuidaria de mais um bebê após ver seu casal de filhos chegar à adolescência, mas tudo mudou quando sua cunhada deu à luz uma pequena menina. A mãe biológica e o pai estavam sem condições financeiras para criar o bebê, em especial porque ambos eram dependentes químicos, o que motivou a mãe de coração a tomar uma grande decisão.

Elisângela lê para sua filha | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

"A Jhuly [nome dado à recém-nascida] estava com 40 dias de vida quando a família cogitou colocá-la em um abrigo para menores. Já estava tudo certo, mas Deus tocou no meu coração e no do meu esposo. Fizemos a decisão em pouco mais de duas horas e escolhemos ficar com ela", lembra Elisângela.





Na sala de sua casa, Elisângela dá detalhes do que viveu para oficializar a adoção e continuar com sua nova filha. Mas antes, pede que Jhuly vá assistir desenho no quarto. A mãe ainda não está preparada para conversar com a pequena de cinco anos sobre os pais biológicos.

"Eu fui humilhada, muitas vezes, quando tentei oficializar a adoção. Meu marido e eu tivemos de passar por uma conselheira tutelar e ouvimos que não precisávamos da Jhuly, porque já tínhamos dois filhos. Colocaram muita dificuldade, sendo que nós só queríamos ajudar aquela vida", afirma a mãe.

Jhuly estuda desde os dois anos | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Até hoje Elisângela ainda não conseguiu a guarda da criança, mas cuida da pequena com a autorização por escrito do pai biológico. No entanto, o acordo deles não impede que a mãe continue enfrentando dificuldades.

"Em uma atividade na escola da Jhuly, a professora escreveu o nome das mães das crianças em uma folha e pediu para elas repetirem em voz alta, como um exercício de alfabetização. Infelizmente o nome que ela utilizou é o do documento da Jhuly, onde aparece o da mãe biológica. Minha filha chorou muito e ficou com raiva durante a aula, porque a professora não entendeu quando ela disse 'essa não é a minha mãe. Minha mãe é Elisângela", conta a técnica em enfermagem.

Apesar das dores, a mãe diz sentir muita felicidade por ter Jhuly como sua filha caçula. Na casa onde moram, na Zona Oeste de Manaus, a pequena tem brinquedos espalhados pelos quartos e sala. O cenário é de aconchego e muito amor.

"Penso como a vida da minha família mudou desde que ela chegou em nossa casa, mas a dela mudou também. Só quero que a minha filha estude e possa ser muito abençoada, tenha sucesso na vida", diz Elisângela.

Mãe é quem cuida

O artigo 'A adoção no Brasil: algumas reflexões', escrito por Ana Andréa Barbosa Maux e Elza Dutra relata como as mães de coração precisaram enfrentar muitas barreiras para serem reconhecidas como verdadeiras cuidadoras de seus filhos.

"Foi somente com a legislação de 1988 que a lei passou a tratar de maneira igualitária todos os filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção [...] ampliando os benefícios da adoção plena a todos os menores de 18 anos de idade, garantindo a permanência irrevogável no seio da família adotivo, sob a condição de filho, assegurando-lhes os mesmos direitos dos filhos biológicos, rompendo os vínculos de parentesco com a família de origem", explicam as autoras.

Em 2009, outra lei trouxe mais garantia para o processo de adoção no Brasil, em especial para os pais e crianças envolvidas. A Lei 12.010/09 garante que não há diferenciação legal entre os filhos de um casal, independente de serem eles adotivos ou biológicos.



Laços para a vida

Se por um lado a adoção muda a vida das mães, o mesmo ocorre com os filhos. O empresário Waldick Araújo, de 51 anos, conta cheio de alegria como ter sido cuidado por Maria das Graças o ajudou a se tornar quem ele é hoje.

"Temos um respeito muito grande um pelo outro até hoje, e aprendi com ela, minha segunda mãe, sobre como há pessoas boas no mundo que podem estar ali dispostas a ajudar", comenta ele.





Waldick e Maria das Graças | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Waldick se mudou para Manaus aos 18 anos, vindo de Coari (AM). Os irmãos dele moravam em uma casinha alugada, a qual pertencia à Maria das Graças. De uma relação entre inquilino e locatária, ambos se aproximaram e a amizade evoluiu para um laço familiar.

"Apesar de eu ter sido criado por meus pais, Sirene Sales de Araújo e Adalgisa Ribeiro Feitoza, a relação de família que desenvolvi com a irmã Graça [como ele se refere a ela, já que ambos são cristãos] perdurou até hoje. De vez em quando nos visitamos, comemos juntos e comemoramos datas festivas", diz ele.

Leia mais:

Veja o que fazer para reduzir agravamento da infertilidade masculina

Como resolver questões de herança após falecimento dos pais adotivos?