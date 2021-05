AM recebe lote com mais de 14 mil doses da vacina da Covid-19

Já foram aplicadas 949.597 doses de vacinas contra a Covid-19 no estado | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas recebeu, na sexta-feira (07/05), 14.700 doses da vacina CoronaVac, produzida pela Fundação Butantan/Sinovac. Os imunizantes fazem parte da 19ª remessa de vacinas enviada ao estado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

As novas doses chegaram no voo LA-4785 da Latam, por volta das 23h. Após o desembarque, as caixas com os imunizantes foram escoltadas pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Militar (PMAM) para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) , onde foram alocadas para posterior distribuição/vacinação.

De acordo com o último boletim da FVS, divulgado no início da noite desta sexta-feira (07/05), já foram aplicadas 949.597 doses de vacinas contra a Covid-19 no Amazonas, das quais 620.430 são de primeira dose e 329.167 de segunda dose.

Ainda de acordo com o informativo da FVS, Manaus concentra o maior número de doses aplicadas, 502.693.

Além da capital, os três municípios que mais aplicaram os imunizantes foram Parintins (25.118), São Gabriel da Cachoeira (24.635) e Tabatinga (21.349).

