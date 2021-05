Incêndio deixa venezuelanos desabrigados no Centro de Manaus

Cinco crianças, sendo uma de 1 ano e 4 recém-nascidas, foram conduzidas para o João Lúcio para atendimento na pediatria | Foto: Divulgação

Manaus - Um hotel, localizado na avenida Joaquim Nabuco, com a avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus, sofreu um princípio de incêndio, deixando os hóspedes - imigrantes venezuelanos - desesperados. Uma pessoa acabou ferida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado por volta das 8h15 da manhã deste sábado (8).

Cinco viaturas foram acionadas para atender as 55 pessoas que estavam no prédio no momento do incêndio. Segundo o tenente Paulo Galeno, pode ter ocorrido um curto-circuito em alguma fiação do prédio, ocasionado o fogo.

"No local da ocorrência tinham crianças, adultos, idosos, pessoas de todas as idades. Eles se assustaram com a fumaça e cheiro de queimado que veio de uma fiação do hotel", relatou o Galeno.

Segundo o tenente-coronel Arraz, responsável pelo Corpo de Bombeiros neste sábado, o incêndio começou no subsolo "a fumaça atingiu os cinco primeiros andares. Isso fez com que eles se abrigassem no terraço do prédio", explicou

Testemunhas informaram que o hotel abrigava vários moradores venezuelanos, que acabaram ficando desabrigados após o ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento dos resgatados e o fogo foi controlado , não havendo vítimas fatais.

"Atendemos 46 pessoas nas três viaturas do Samu enviadas para cá. Apenas uma pessoa ficou machucada, mas nada tão grave" explicou uma médica do Samu.

Cinco crianças, sendo uma de 1 ano e 4 recém-nascidas, foram conduzidas para o João Lúcio para atendimento na pediatria. De acordo com o tenente Galeno, uma delas sofreu uma fratura no tornozelo. Outros populares foram conduzidos para uma unidade hospitalar com intoxicação causada pela inalação de fumaça.

