Na véspera do Dia das Mães, população lota o Centro de Manaus

A movimentação foi intensa na avenida Eduardo Ribeiro e na rua Marechal Deodoro | Foto: Hector Silva

Manaus - Calçados, roupas e perfumes são alguns dos produtos mais procurados no Centro de Manaus para presentear no Dia das Mães. Muitos manauaras deixaram para comprar os produtos às vésperas da segunda data mais importante para o comércio amazonense. O resultado foi uma grande movimentação na avenida Eduardo Ribeiro e na rua Marechal Deodoro neste sábado (8).

A cabelereira Elissandra Rodrigues foi uma das que deixou para comprar o presente na véspera da data. “Estou por aqui para comprar um perfume para a minha mãe”, contou ela.

O técnico em eletrônica Fábio Herculano disse que irá gastar de R$150,00 até R$200,00 para presentear a sua mãe. Para isso, ele foi até as lojas localizadas no conhecido 'bate palma'. “Estou na procura de roupas. É o que ela gosta e ela merece um presente bom nessa data especial”, revelou o filho.

Fábio Herculano decidiu presentar a sua mãe com roupas | Foto: Hector Silva

A expectativa é que o comércio amazonense apresente um aumento de até 10% nas vendas com o Dia das Mães. A projeção da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM) foi também apoiada pelos comerciantes da cidade, que sempre observam melhora no faturamento nessa época do ano.





Além disso, pesquisa feita pela Câmera de Dirigente Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) demonstrou que 84,6% dos moradores da capital pretendem realizar compras para suas mães neste ano.

Na prática, faltando um dia para a data comemorativa, não foi o que a gerente de uma das lojas, Franci Tavares, observou. "Eu esperava um movimento maior. Pelo menos na minha loja as vendas ainda estão lentas", relatou.

Já a vendedora Juliana dos Santos contou com um resultado diferente. “Aqui na loja está tendo muito movimento. E muito melhor do que no ano passado, pois só podíamos vender online. No Dia das Mães de 2020 as lojas foram fechadas no centro de Manaus, devido as medidas sanitárias”, relembra.

Várias lojas estavam controlando a entrada dos clientes para evitar aglomerações | Foto: Hector Silva

