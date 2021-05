Interior do AM não registra nenhuma morte por Covid-19 em 24 horas

Já em Manaus, o boletim da FVS de sábado (8) registrou oito óbitos em decorrência da Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo de Dia das Mães (9), o interior do Amazonas recebe uma boa notícia: não houve nenhuma morte nos munícipios do estado em 24 horas. A informação é confirmada pelo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) de sábado (8).

Em pronunciamento pelas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, comemorou a vitória do interior e parabenizou as mães amazonenses pela data comemorativa deste domingo.





"Não poderíamos receber notícia melhor neste dia tão importante, que é o Dia das Mães. Aproveite esse domingo, mas não esqueça de usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social. Um abraço a todos", comemorou.

Na rede pública de saúde do interior do estado, 118 pacientes seguem internados em decorrência do novo coronavírus. Já em Manaus, oito pessoas morreram com Covid-19 , sendo três ocorridos na última sexta (07) e cinco óbitos que foram encerrados por critérios clínicos.

Total de casos

De acordo com a FVS-AM, entre pacientes em Manaus, há o registro de 8.826 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior do estado, nos 61 municípios, o número de mortes chegou a 3.898. Em todo o estado, 495 novos casos de Covid-19 foram detectados, totalizando 375.072 casos da doença.

