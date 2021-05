Após internação por Covid-19, mãe celebra primeiro Dia das Mães no AM

A mãe da Valentina passou 7 dias internada na UTI | Foto: Divulgação

Manaus - Após 43 dias internada por covid-19, Karen Bianca dos Santos, de 25 anos, venceu a doença e poderá comemorar o primeiro Dia das Mães ao lado da filha Valentina dos Santos, de dois meses, e da família.

A nova mãe ficou internada na Maternidade Ana Braga , referência na rede estadual de saúde para grávidas e puérperas infectadas pelo novo coronavírus, sendo sete dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Eu me sinto abençoada e muito agradecida a Deus. Passamos por uma tribulação grande, mas Deus é maravilhoso. Estou feliz porque estamos curadas, juntas, em casa e vamos comemorar essa vitória em família. Quando estava internada, ver a foto da minha filha me acalmava. Pensar nela e saber que ela estava me esperando renovava minhas forças para lutar contra a doença”, disse Karen.





A mãe começou a ter sintomas da Covid-19, como tosse e cansaço, após o parto de Valentina, realizado no dia 13 de fevereiro deste ano. Karen teve 80% do pulmão comprometido.

Com muita persistência e acompanhamento especializado da equipe de profissionais da maternidade, ela se recuperou da doença mesmo apresentando uma cardiopatia, comunicação interventricular (sopro no coração).

Karen contou que uma das partes mais difíceis da internação foi estar longe da filha após o seu nascimento prematuro. Ela ressaltou que nunca perdeu a fé na recuperação e agradeceu o empenho da equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

“Dependia de mim e de Deus para sair dali. Teve momentos que tive vontade de desistir, mas não esmoreci. O desespero é grande com a falta de ar enorme, mas pensava na minha filha e pedia a Deus para me tirar daquela situação. Tive um tratamento ‘VIP’. Sempre assistida pelos profissionais”, finalizou.

*Com informações da assessoria

