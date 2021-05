Cemitérios públicos de Manaus serão reabertos às segundas-feiras

prefeitura montou uma logística para atender a população | Foto: Divulgação

MANAUS - A partir do dia 17 de maio deste ano, os dez cemitérios públicos administrados pela Prefeitura de Manaus estarão abertos para visitação no horário de 8h até as 20h.

A medida foi anunciada neste domingo, pelo titular da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Sabá Reis, enquanto acompanhava a movimentação nos cemitérios durante o Dia das Mães.

A princípio, os dias de visitas estarão liberados apenas nas segunda-feiras, mas, a intenção é ampliar esse prazo para os demais dias da semana.

“Após análise da reabertura excepcional neste fim de semana, avaliamos de forma positiva fazer essa liberação de forma gradativa, e seguiremos todas as regras de segurança estipuladas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Inicialmente, será apenas um dia por semana, mas pretendemos ir ampliando até normalizar os atendimentos”, destacou o titular da pasta.

Neste primeiro fim de semana de liberação dos cemitérios, para as homenagens póstumas pelo Dia das Mães, uma força-tarefa de 1,2 mil servidores da Prefeitura de Manaus garantiu a segurança dos visitantes, que estiveram nos dez campos-santos públicos da capital. A maior movimentação foi registrada no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no Tarumã, zona Oeste.

A prefeitura montou uma logística para atender a população nesses três dias. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) colocou 250 agentes para monitorar o trânsito no entorno dos principais cemitérios da cidade.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) foi uma das pastas parceiras, ofertando a ambientação sonora das áreas internas de seis cemitérios da cidade, proporcionando um maior acolhimento às famílias.

A Casa Militar e as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Saúde (Semsa), e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), além do Fundo Manaus Solidária, também estiveram envolvidos na ação.

