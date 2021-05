Moradores do conjunto Renato Souza Pinto reclamam de sujeira nas ruas

Ruas como "A" e "C" possuem pontos de acumulo de lixo. | Foto: Carlos Araújo

Manaus - Mato, lixo e pedaços de asfalto estão espalhados em terrenos baldios em vários pontos do conjunto Renato Souza Pinto 2, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, acumulando sujeira e atraindo ratos e baratas.

Moradores do conjunto denunciaram ao Portal EM TEMPO que o local necessita, urgentemente, de um mutirão de limpeza.

Orleans Souza, radialista, denuncia falta de limpeza e buracos que existem no conjunto. | Foto: Carlos Araújo

Orleans Souza, 61, é radialista e mora há 17 anos no conjunto. Segundo ele, até o momento, não há uma reposta do poder público para o problema.

"Há dias que tentamos falar com os órgãos responsáveis pela limpeza e capinação e, até agora, não tivemos resposta. Na rua A, por exemplo, limpamos várias vezes, mas precisamos de colaboração. Esse mato e lamaçal atrai mosquitos e tudo que não presta", disse.

Terreno abandonado da rua "A", completamente sujo. | Foto: Carlos Araújo

Ainda de acordo com o morador, a colaboração por parte de moradores da área também é necessária. "Evitem jogar lixo. Tem pessoas que continuam jogando. Foi limpo umas duas ou três vezes e a coisa permanece", afirma.

Durvalina Siqueira, doméstica, pede ação da Prefeitura no Renato Souza Pinto II | Foto: Carlos Araújo

Moradora do Renato Souza Pinto 2 há 30 anos, a doméstica Durvalina Siqueira, 60, lamenta as condições de limpeza do conjunto.

"Sempre padecemos com esse tipo de problema. É rato, carapanã (mosquitos). Só com as nossas forças não está dando mais. A Prefeitura de Manaus tem que ser a primeira em nos apoiar. Estamos aguardando", desabafa.

Asfalto e crime

A avenida Fênix é outro ponto do conjunto que precisa de uma ação de limpeza, urgente. Ao lado de um posto da Águas de Manaus, por exemplo, também próximo a rua A, pedaços de asfalto foram colocados empilhados.

"Há dias que tentamos falar com os órgãos responsáveis pela limpeza e capinação e, até agora, não tivemos resposta. Na rua A, por exemplo, limpamos várias vezes, mas precisamos de colaboração. Esse mato e lamaçal atrai mosquitos e tudo que não presta", disse.

Os lugares com o acúmulo de entulhos também causam outra preocupação nos moradores: a criminalidade. De acordo com o radialista, em determinados horários, as pessoas têm medo de passar perto desses pontos.

"Apesar de nós termos a segurança, cada morador paga, mas não só a segurança resolve. Precisamos de um apoio do poder público. Que as secretarias envolvidas em obras venham conversar conosco, saber as reais necessidades que precisamos. Vamos esperar o que a Prefeitura e os outros órgãos competentes vão fazer. Já está chegando o verão e o conjunto precisa de uma boa repaginada", afirma.

Buracos e lama tomam conta do local. | Foto: Carlos Araújo

Rua C, entulhos e buracos



O problema se repete com a rua C, localizada no final do conjunto. Além de entulhos, a via precisa de uma operação tapa buracos.

O autônomo Canuto Souza afirma que o conjunto está "abandonado". | Foto: Carlos Araújo

" "Estamos abandonados pelo poder público. Todo tempo promessas de atender a nossa área e, até o momento, nada. É mato, sujeira e buracos. Um total absurdo" " Canuto Souza, 50, autônomo

Terreno baldio da rua "C", completamente tomado de entulhos. | Foto: Carlos Araújo

Seminf promete operação

A equipe de reportagem do Portal EM TEMPO entrou em contato com as secretarias Municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Pública (Semulsp), para saber se existem ações programadas para o conjunto Renato Souza Pinto 2.

"A Secretaria tem intensificado as obras nas comunidades. Além do programa 'Obras de inverno', as equipes da seminf realizam rotineiramente obras programadas e obras em caráter emergencial. Já solicitamos que a equipe verifique com urgência os serviços na área solicitada. A Seminf já trabalha em ruas de vários núcleos do bairro. A demanda será atendida", disse a Seminf por meio de nota.

Em relação as ações de capinação e limpeza, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), garantiu, também por meio de nota, que "em relação a demanda dos moradores, ressaltamos que iremos encaminhar a solicitação ao setor operacional da pasta para que seja inserida em nossa programação. Ressaltamos, ainda, que em pouco mais de 100 dias, a Semulsp já realizou mais de 590 ações de limpeza na cidade", afirmou.

Acompanhe a denuncia dos moradores nas lives:

Leia mais:

Cartão-postal de Manaus, Parque Rio Negro recebe serviços de reforma

Comerciantes do Centro de Manaus começam a sofrer impactos da cheia