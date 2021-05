Motociclista tenta fazer ultrapassagem e morre em avenida de Manaus

A vítima morreu na hora | Foto: Reprodução

MANAUS - Manaus está realizando várias ações em alusão ao "Maio Amarelo", movimento global criado com a proposta de chamar a atenção da sociedade para iniciativas que reduzam os índices de mortos e feridos no trânsito.

Entretanto, durante a manhã chuvosa desta segunda-feira (10) mais um acidente de trânsito terminou com a morte de um motociclista. Desta vez, um homem identificado como Ryan Burlamaque de Magalhães, de 29 anos, morreu, após tentar realizar uma ultrapassagem, na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da cidade. É a terceira morte de motociclista em acidente de trânsito, registrada em menos de 12 horas, na capital.

Segundo testemunhas relataram à polícia, era por volta das 11h30, quando a vítima teria parada em um semáforo da via. Entretanto, assim que o sinal ficou verde, Ryan tentou realizar uma ultrapassagem em um corredor, formado por uma caçamba e uma caminhonete, modelo Toyota Hilux, mas acabou perdendo o controle e caiu da moto, entre os dois veículos.

"Eu só escutei o barulho da batida, mas não senti o impacto nenhum. Quando olhei pelo retrovisor, já vi a moto caída no chão, e estacionei a caçamba, para verificar o que havia acontecido", afirmou o motorista do caminhão, que não quis se identificar.

O condutor da caminhonete também estacionou no local após o acidente, para tentar prestar socorro ao motociclista, mas não deu tempo sequer de acionar o Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) Ryan não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Agentes do Departamento da Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local para realizar a perícia. O corpo do rapaz deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Mais mortes de motociclistas em Manaus

Na noite de domingo (9), outros dois motociclistas morreram durante um acidente de trânsito, na Estrada do Aleixo, bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus. As vítimas foram o mecânico Christian Harley Brito de Oliveira, de 20 anos, e a autônoma Raissa de Souza Vinhote, de 19 anos.

Conforme informações de testemunhas repassadas à polícia, as vítimas estavam em duas motocicletas que colidiram. Um carro de passeio que também trafegava pela via não conseguiu desviar a tempo, e acabou se chocando contra as motos e atropelando Christian e Raissa.

Leia mais

Acidente entre picape e motocicleta deixa um morto na AM-010

Mortes por acidentes de trânsito aumentam em Manaus