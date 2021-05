"Estamos a pão e água", dizem moradores de beco alagado no Lago Azul

Becos 16, Flores e adjacências inundados. | Foto: Carlos Araújo

Manaus - Buracos, falta de limpeza, alagações e até fome. É assim que moradores da Travessa 16, no bairro Lago Azul, zona Oeste da capital, tem passado o período chuvoso e a pandemia, desde o início do ano, em Manaus.



Na segunda – feira (10/), o portal Em Tempo esteve no local e constatou a precariedade nas condições de infraestrutura na área, que vão de buracos a um beco embaixo d’água.

Buracos para todos os lados

Esmeralda Laranjeira, líder comunitária, denuncia as dificuldades de infraestrutura do local. | Foto: Carlos Araújo

Líder comunitária no Lago Azul há mais de 18 anos, a autônoma Esmeralda Laranjeira, 50, conta que a Travessa 16 e ruas adjacentes estão completamente esburacadas.

“É um caos. No papel, há muitos anos, está asfaltado. Aqui a realidade é outra. Jogaram só essa ‘farinha’ de asfalto e tudo foi para o brejo. Na primeira chuva é pedaço de asfalto para tudo que é lado. Tem ruas que é uma linha de asfalto e o resto só buracos. Vivo chamando pessoal para fazer reportagem aqui, porque tem lugares que os carros não passam”, disse.

Uma das ruas mais danificadas, a Natal, não possui condições de trafegabilidade, de acordo com a líder comunitária.

“Eu chamo ela de ‘caminho’ Natal, pois é só um atalho para a gente passar. O resto, não tem. Temos medo de escorregar, várias pessoas sofreram até acidentes aqui. Principalmente, idosos, no meio dessa lama”, desabafa.

Travessa 15, no bairro Lago Azul, completamente esburacada. | Foto: Carlos Araújo

Rua Natal, completamente tomada pelo mato, batizada de 'caminho' pelos moradores. | Foto: Carlos Araújo

Matheus Carvalho, autônomo, reclama das ruas esburacadas. | Foto: Carlos Araújo

Matheus Carvalho, autônomo, 25, afirma que os moradores, muitas vezes, fazem a manutenção nas ruas, sem ter condições.



“A gente faz o que pode, más é uma buracada só. Não tem como carro entrar e, quando alguém passa mal, nós que temos que socorrer. É melhor pegar um cavalo, um jumento, um burro e se mandar. Samu, aqui, sem condições de vir. Fora que, na chuva, isso aqui é um rio”, desabafa.

Eliseu Brandão, autônomo, afirma que paga pessoas para usar roçadeira nos matos. | Foto: Carlos Araújo

Morador da Travessa 16 há mais de 05 anos, Eliseu Brandão, autônomo, 55, diz que, constantemente, tira do bolso com serviços de roçadeira.

‘E muito cansado. Já gastei foi dinheiro pagando gente para me ajudar em roçadeira. Só a gente não dá”, explica.

Comunidade não recebe serviços de tapa buracos há tempos. | Foto: Carlos Araújo

‘Morando na mata’

A comunidade também reivindica um mutirão de limpeza para as ruas. Ainda de acordo com Esmeralda Laranjeira, a Travessa 16 e as demais vida do final da área, estão jogadas ‘no mato’.

“Jogadas é pouco, diria. Estamos abandonados, mesmo. Você olha para o lado, nessas ‘ruas’ (pedaços de rua) e dá uma revolta. Cadê nosso mutirão de capinação, de limpeza? Fica só uma promessa”, fala.

Elisângela Silva, dona de casa, demostra preocupação com a situação da área. | Foto: Carlos Araújo

Elisângela Silva, dona de casa, 40, é outra moradora indignada com as condições de infraestrutura das vias.

“Me sinto morando numa mata, num esquecimento. Tudo que os moradores falam é verdade. Estamos abandonados”, relata.

Ruas completamente tomadas pelo mato. | Foto: Carlos Araújo

Travessa 15, no Lago Azul, com infraestrutura precária. | Foto: Carlos Araújo

Moradores afirmam que passam necessidades e tem que enfrentar as alagações, constantemente. | Foto: Carlos Araújo

‘Lata d’água na cabeça’

Além dos problemas com infraestrutura, os moradores reclamam da falta de água encanada. Muitos deles, precisam recorrer os poucos vizinhos que possuem tubulação nas casas.

“Isso é um martírio, um calvário. Lata d’agua na cabeça, todo dia, para gente. Quando não temos condições de carregar peso, a gente pede de algum vizinho que tem bomba, tem tubulação em casa. Mas, a maioria de nós, não tem”, diz Elisângela Silva.

Travessa 16, com asfalto precário e sem encanação para água. | Foto: Carlos Araújo

Os becos da ‘desesperança’

As dificuldades dos moradores não se resumem a buracos, falta de água encanada e matagal. Desde janeiro, comunitários dos becos 16 e Flores, por exemplo, que estão sofrendo com as alagações constantes no local, padecem com a carência alimentar.

A líder comunitária, Esmeralda Laranjeira, explica que tem feito o que pode para amenizar a situação dos moradores que perderam casas e viram uma ponte que dá acesso na área desabar.

“Desabou a ponte, muita gente perdeu tudo. Tentamos conseguir madeira, socorri pessoas na minha casa que não tinham nem para onde ir ou dormir e muitos não têm renda fixa. Ou seja, quem vendia seu bolo, não pôde mais, quem vendia em comercio, não pôde mais, quem tinha alguma renda autônoma, está passando a pior das dores do mundo, a fome. Eu queria ter dinheiro, gente e socorrer todo mundo, mas não tenho. Eles precisam de uma assistência. Tem uma senhora, morando no alagado, que está com câncer e passando muita fome. O que vai ser dessa mulher, meu Deus?”, desabafa.

Ângela Dias, dona de casa, demonstra indignação pela situação. | Foto: Carlos Araújo

Ângela Dias, dona de casa, 45, mora no beco 16 e pede socorro para quem vive no local.

“Socorro, estamos desesperados. Ilhados, de ‘bubúia’, com a água no joelho e muitos de nós sem poder trabalhar. Não é de brincadeira, não. Estamos passando muita necessidade e chove todo dia. Pelo amor de Deus, como a gente vai ficar? Ou trabalha, ou tira água, socorre nossos filhos. Já perdi tanta coisa, meu Deus. Não tem nem alimento ... nos ajudem, aqui é o beco da ‘desesperança’, por favor. É agora que a gente precisa!. Estamos a pão e água”, disse.

Josiane Santos, autônoma, reside no foco das alagações. | Foto: Carlos Araújo

Josiane Santos, autônoma, 27, também confirma os problemas com as alagações e a falta de alimentos.

“Aqui é muito complicado, principalmente, para as crianças. Prometeram que iam nos tirar daqui há 05 anos e nada. Vieram marcaram as casas e nada. A gente perdeu muita coisa e estamos passando muita necessidade e debaixo duma água medonha, até por causa dessa doença que está aí. Pedimos que alguém venha nos ajudar”, fala.

Moradores do Beco 16 ilhados, com ponte quebrada e passando necessidades. | Foto: Carlos Araújo

Beco 16 tomado pela água e mato. | Foto: Carlos Araújo

Prefeitura se posiciona

O Em Tempo entrou em contato com as secretarias municipais responsáveis pelas demandas do Lago Azul. Sobre os buracos, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informou que a comunidade tem " recebido obras de infraestrutura básica em algumas ruas, porém como o bairro é considerado recente, a infraestrutura básica precisa ser ampliada. Especificamente nesta quinta-feira, 13/5, o distrito de obras do Santa Etelvina, responsável pela manutenção do bairro, trabalha nas ruas do conjunto Viver Melhor, com infraestrutura total. Na sequência, o Lago Azul será atendido", afirma.

A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), também por meio de nota, informou que encaminhou "a demanda ao setor operacional da pasta para que uma equipe compareça ao local e faça uma vistoria dos serviços necessários", disse.

Até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno da Casa Militar ou Defesa Civil sobre os problemas com alagações a área.

Solidariedade

Todas as doações serão bem vidas para ajudar os moradores dos becos 16, Flores e adjacências, no Lago Azul, zona Norte de Manaus. Sobretudo, madeira e alimentos.

"Ficaremos muito felizes com qualquer doação, há mais simples que seja. O importante é que é de coração. Não queremos dinheiro. Alimentos, madeira, roupas, remédios, ajudam demais", disse a líder comunitária, Esmeralda Laranjeira.

O número para ajudar os moradores do local é:

(92) 99270 -6593 - ligação e whatsapp.

Acompanhe as lives feitas no Lago Azul:

Acompanhe vídeos enviados pela líder comunitária Esmeralda Laranjeira:

Líder comunitária distribui alimento pata as crianças no Lago Azul. | Autor: Divulgação

Beco 16, embaixo d'água. | Autor: Carlos Araújo

Líder comunitária, Esmeralda Laranjeira, visita família que sofre com alagação. | Autor: Divulgação

Becos da comunidade alagados. | Autor: Divulgação

Situação de ruas e becos em estado crítico. | Autor: Carlos Araújo

Leia mais:

Igarapé no Centro de Manaus recebe serviços de limpeza

Moradores do conjunto Renato Souza Pinto reclamam de sujeira nas ruas