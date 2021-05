Vídeo: Sandy Brasil sofre acidente após dirigir alcoolizada em Manaus

Sandy também postou sobre o estado de saúde após o acidente | Foto: Divulgação

MANAUS – Conhecida na capital amazonense por participar do reality show “Peladão a Bordo”, a influenciadora digital Sandy Brasil se envolveu em diversas polêmicas. Uma delas ocorreu em meio à pandemia, após tentar persuadir um segurança do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto para entrar e mostrar a situação dos pacientes com Covid-19 internados na unidade de saúde.

“Eu, como criadora de conteúdo, não posso entrar? Como rainha também não? E como paciente?”, insistiu a influenciadora na ocasião. Após tantas perguntas, o homem afirma que só poderia como paciente, com sintomas graves da Covid-19. Ela chegou a ser investigada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

O acidente ocorreu após a influenciadora publicar diversos stories em uma casa de festas, onde aparece consumindo bebidas alcoólicas e sem utilizar máscara de proteção no local fechado.

Acidente de trânsito

De acordo com testemunhas, o carro de Sandy Brasil capotou quando um segundo veículo fechou a direção da influenciadora, que acertou um canteiro central. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhar a vítima ao hospital.

Na madrugada de sábado (15), Sandy utilizou novamente as redes sociais para atualizar o estado de saúde. “Obrigada pela preocupação de todos. Graças a Deus eu estou bem, já fui medicada e já estou em casa”, disse.

