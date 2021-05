Cheia expõe baratas, ratos e mau cheiro no Centro de Manaus

Com as alagações, ratos e baratas buscam alguns comércios como esconderijo. | Foto: Carlos Araújo

Manaus - O Rio Negro atingiu, nesta segunda-feira (17), a marca de 29, 72 metros, sendo a terceira maior cheia registrada nos últimos 110 anos. Para bater o recorde de 2012, de 29, 92 metros, faltam 25 centímetros.

Com as alagações, ruas como Barés, Barão de São Domingos e Avenida Manaus Moderna, no Centro de Manaus, enfrentam a proliferação de baratas, e ratos, além do mau cheiro que toma conta do ambiente.

As ratazanas e baratas dominam

José Pimenta, 55, autônomo, observou um aumento do mau cheiro e da presença de pragas. | Foto: Carlos Araújo

Segundo José Pimenta, autônomo, 60, a proliferação de ratos e baratas é apenas uma realidade que a cheia expôs.

“Ficando 'passeando' de lá para cá. Esse período mostra ainda a falta de cuidado que muita gente tem, pois ficam jogando o lixo em qualquer lugar e acaba atraindo essas pragas", disse.

Thiago Gomes, 22, afirma que o mau cheiro e a proliferação de ratos e baratas impactou de forma negativa as vendas. | Foto: Carlos Araújo

Para Thiago Gomes, 23, comerciante, que trabalha na rua Barão de São Domingos, a cheia e a presença de ratos e baratas impactou as vendas no local.

“O mau cheiro também não é fácil. Já estamos passando pela pandemia e ainda tem esse problema de ratos e baratas por conta da cheia. A construção das pontes ajuda, mas precisamos sempre ficar em alerta. Muita gente perde as coisas por causa da cheia, de barata e de rato. E olha que tomamos todo cuidado. Não é questão do poder público”, explica.

Alagação trás mau cheiro, baratas e ratos. | Foto: Carlos Araújo

Ratos “fecham” loja



José Santiago, 65, teve que fechar seu comércio por causa da invasão de ratos e baratas. | Foto: Carlos Araújo

Na rua dos Barés, José Santiago, 65, comerciante, disse que chegou a fechar a loja por não aguentar mais a presença de roedores, que buscam os estabelecimentos comerciais para fugir da alagação.

“Não tem condições de trabalhar desse jeito. Não vieram botar nem um veneno. Entregaram só aqueles ‘kitizinhos’ para colocar dentro dos pontos, mas isso não adianta de nada. Não está dando para viver desse jeito. Vou ter que esperar o rio baixar para poder começar a trabalhar de novo. Pelo menos, guardei um dinheirinho reservado para não passar fome”, desabafa.

O comerciante aproveita para fazer algumas sugestões que poderiam, ainda, amenizar o mau cheiro.

“Precisa fazer um tratamento na água. Falta mais madeira para colocar nos pontos. Tem que ter mais uma assistência para o povo dessa área da cidade, pois desse jeito não tem condições de trabalhar. Falta só colocar canoa”, fala.

Mesmo com pontes, comerciantes. amargam prejuízos com a proliferação de ratos e baratas. | Foto: Carlos Araújo

Limpeza

Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) tem feito a manutenção nas áreas onde as pontes foram construídas próximas à feira da Manaus Moderna, na rua Barão de São Domingos. Porém, o mau cheiro prevalece no local, além da presença do lixo e baratas que ‘boiam’ mortas na água.

Servidores da Semulsp realizam limpeza na área | Foto: Carlos Araújo

Prefeitura acelera obras de pontes

A Prefeitura de Manaus tem acelerado o ‘passo’ na construção de pontes e marombas nas vias próximas a orla da Manaus Moderna. Na última sexta- feira (14), equipes da Defesa Civil e diversas pastas integradas somavam forças nas obras, com o objetivo de minimizar os impactos da cheia.

