Rodoviários de Manaus fazem manifestação por vacina da Covid-19

MANAUS - Trabalhadores do transporte coletivo de Manaus fizeram paralisação das frotas de ônibus nesta quarta-feira (19) em vários pontos da capital como Bola da Suframa e avenida Constantino Nery. Além de cobrarem a imunização contra a Covid-19, os trabalhadores pedem também mais segurança e reajuste salarial. Em nota, a prefeitura destaca que trabalha para incluir a categoria como prioridade na vacinação.

O movimento foi encabeçado pela união de centrais sindicais que apoiam a categoria como o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Transporte de Cargas do Amazonas (Sindicargas) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).



Ao todo, mais de 800 ônibus ficaram totalmente parados em vários pontos da cidade, informou o sindicato da categoria. Uma das paralisações ocorreu por volta de 14h30, na Avenida Constantino Nery, em frente ao Terminal 1. Os ônibus voltaram a circular por volta de 16h.



Hudson Rodrigues, diretor no Sindicargas, disse que a categoria se une, neste momento, em favor dos trabalhadores do transporte rodoviário. “O rodoviário não tem reajuste salarial, o sindicato faz a convenção coletiva, determina o repasse de reajuste para o trabalhador e os empresários não repassam esse reajuste. Eles estão sem reajuste, sem salário atualizado, sem cesta básica”, explica.

Outra reivindicação, de acordo com o diretor sindical, é que os trabalhadores sejam incluídos, também, como prioridade na vacinação contra a Covid -19.

“Tem que trabalhar exposto, tudo lotado. É uma categoria que devia ter sido vacinada assim como todos que são serviço essencial, todo mundo precisa ir e vir do seu trabalho[...]. Os sindicatos, hoje, não eram para estar aqui, se eles fizessem sua parte. Comércio fechado porque não pode ter aglomeração. Quer dizer que dentro do ônibus pode ter aglomeração? Qual é a diferença de estar aglomerado dentro de um ônibus ou de um bar, onde a polícia chega lá e fecha? Então, eles merecem ser vacinados, tanto o cobrador como o motorista e merecem ter o seu reajuste”, desabafa.

Um dos diretores do Sinteam, Alfredo Rocha, disse que é legítima a causa dos rodoviários. “Com certeza. Essa manifestação é difícil para a população, mas é muito difícil, também, para o trabalhador do transporte coletivo, que está sofrendo, aí. O empresário só quer explorar. Você aí, transporte lotado e o motorista está lá, correndo o risco de pegar a Covid”, fala.

População penalizada

As centrais sindicais concordam que a população enfrenta os maiores transtornos, porque utiliza veículos deteriorados, disse Hudson Rodrigues.

“Andam nesses veículos sem ar-condicionado, com os bancos velhos, todos rasgados, sem condições, amassados. Em horário de pico, o próprio consumidor fica se batendo, junto com o outro, porque não tem ônibus suficiente para levar toda a população. A taxa vai aumentar para R$ 5 é o que eles pretendem", fala.

Prefeitura se posiciona

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que foi "pega de surpresa". O IMMU não recebeu nenhuma comunicação oficial, por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, sobre uma possível paralisação dos motoristas do sistema de transporte e suas motivações.

Sobre as reivindicações salariais dos trabalhadores, também informou que “Prefeitura de Manaus tem intermediado os acordos ao longo de 2021 com o Sinetram, garantindo uma solução para o pagamento do salário dos trabalhadores, para que não haja a possibilidade de greve da categoria”, disse.

Vacina para os rodoviários

Ainda em nota, a prefeitura informou que entrou com um pedido, junto ao Ministério da Saúde, solicitando a inclusão dos motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

