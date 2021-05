Tomado pelas águas, Cacau Pirêra sente os efeitos de cheia histórica

Distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba, foi afetado severamente pela cheia do rio Negro. | Foto: Brayan Riker

Manaus - Afetadas pela cheia dos rios Negro e Solimões, as comunidades do interior do Amazonas têm sofrido com os impactos das alagações. No Distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, grande parte das ruas e casas estão tomadas pelas águas e os moradores já estão sentindo os efeitos da cheia histórica de 2021, que deve ultrapassar o recorde de 2012 na próxima semana.

Comerciantes prejudicados

Na rua do Comércio, tomada pela água, pequenos comerciantes amargam os prejuízos com a queda nas vendas. Alguns, tirando do próprio bolso para comprar madeira e construir rampas de acesso aos seus estabelecimentos.

Regiane Lima, 30, trabalha como atendente na panificadora da sogra. Ela conta que os gastos são enormes.“Está sendo difícil, mas estamos aqui. A trancos e barrancos, Deus está nos dando força. Gastamos R$ 240 na dúzia de tábuas e tivemos que comprar para não fechar a padaria”, disse.



Panificadora da família quase fecha por conta da alagação. | Foto: Carlos Araújo

A atendente fala, ainda, que as vendas caíram e houve um momento em que a família pensou em fechar o estabelecimento.

“Tivemos que construir marombas para levantar maquinário. Levantaram o forno, tudo, para não fechar. As vendas caíram, mas Deus tem nos dado graça, porque pão é algo que se come todos os dias. Temos assistência nas ruas, mas dentro das casas, nada”, afirma.

Comerciantes enfrentam a queda nas vendas por causa da cheia, na rua do Comércio. | Foto: Brayan Reiker

O cachorrinho ficou no alagado



O autônomo Jonas Alves tem saudade do cachorro de estimação, que ficou na casa, no bairro Águas Claras. | Foto: Carlos Araújo

Foi na rua do Comércio, que encontramos Jonas Fernandes Alves, 61, autônomo. O morador relata que a casa dele ficou completamente alagada e teve que abandonar o local, no bairro Águas Claras, para se refugiar em uma das escolas municipais, que a Prefeitura está disponibilizando para atender os moradores afetados pela cheia.

“Levaram as minhas coisas para o colégio, porque a água está na altura dos joelhos. Na minha casa só estava eu e meu cachorrinho e ele ficou no alagado. Eu vou falar com a assistente social para ver se posso levá-lo para o colégio. Já estou há sete dias morando no colégio e dormindo em uma sala de aula”, desabafa.

Isolados pela água, alguns animais domésticos ficam para trás. | Foto: Brayan Reiker

O trabalho do idoso será dobrado. Enquanto fazia a mudança do local, Jonas Alves perdeu todos os documentos.

“Vou ter que ir na delegacia e tirar meus documentos todos. Foi CPF, identidade, carteira do idoso e até meu cartão do Bolsa Família”, disse.

Sem ter para onde ir, moradores ficam isolados em casa. Algumas, cobertas completamente pela água. | Foto: Brayan Reiker

Cadê o auxílio?

Na rua 04, o risco de acidentes é enorme com tábuas apodrecidas na ponte improvisada. Moradores tem utilizado canoa para chegar em casa. | Foto: Brayan Reiker

Na rua 4, próxima à rua do Comércio, os moradores utilizam até uma canoa para sair e voltar para casa. Uma ponte construída na via está com tábuas estragadas, expondo o risco de acidentes aos moradores.

Crianças também padecem com as alagações. | Foto: Brayan Reiker

Maurício Pereira, 47, vendedor, mora desde a década de 80 no Distrito do Cacau Pirêra. Ele faz um apelo aos governantes por um socorro à população.

“Os nossos governantes são para representar a gente, o povo. Eles têm que olhar pela gente. Precisamos de ajuda. Nós não vamos só comer tábua. Fizeram um cadastro do auxílio e, até agora, nada. Já estamos há 25 dias esperando. Nos dê alimento, uma ajuda. Eu preciso, o povo precisa de ajuda”, fala indignado.

Menino na canoa, a caminho de casa. | Foto: Brayan Reiker

Anderson Silva, 35, autônomo, é outro que cobra do poder público um posicionamento de onde está o “auxílio” prometido.

“O povo não está recebendo água potável, estamos convivendo com água contaminada. Se você for em uma UBS do município a falta de medicamentos é muito grande. A gente quer saber para onde estão indo os recursos federais. Além de conviver com essas imundices da água e da sujeira, não tem remédio. Fizeram um cadastro do auxílio e pedimos que o Governo do Estado acelere a entrega para a população. A Defesa Civil não está conseguindo atender toda a demanda. Várias ruas não foram beneficiadas com pontes. A população está sofrendo e clamando por socorro”, afirma.

Em alguns lugares, moradores constroem as pontas com as madeiras que conseguem. Em outros, Defesa Civil entra em ação. | Foto: Brayan Reiker

Animais de bichos

Além da questão do auxílio, a população corre outro risco: Os ataques de cobras e jacarés. Israel Rodrigues, 30, comerciante, disse que até os animais domésticos correm risco.

“Tem Jacaré querendo pegar os cachorrinhos na beira da casa, sucuri, poraquê – aqueles peixes elétricos. Está uma situação muito horrível. Um risco para nós. Temos medo pela segurança dos nossos filhos”, fala.

O morador explica que eles fizeram um cadastro para receber uma cesta básica e esperam desde que a área não estava alagada.

“Disseram que iam dar esse auxílio, mas até agora nem vento. Levaram os nosso nomes, porém não chegou nenhum auxílio para nós”, relata.

Canoa se tornou um meio comum de locomoção nas ruas. | Foto: Brayan Reiker

A dona de casa Celina Gomes, mora há 30 na rua 4. Ela disse que, apesar da alagação, procura ajudar, junto com o marido, os moradores.

“Eu e meu esposo vendemos peixe. Ele vai pescar e, quando sobra das vendas, distribuímos para ajudar as pessoas. É o que podemos fazer para contribuir. Agora, sobre o cadastro, fizemos dois e, até agora, não recebemos nada”, disse.

Esperando a ponte

Idosos e mulheres se equilibram nas pontes, com medo de levar uma queda. | Foto: Brayan Reiker

Na rua 6, a situação não é diferente. Os comunitários cobram pontes e alguma ajuda. Morando há 28 anos do Cacau Pirêra, Lúcia Moreira, 45, costureira, fala que a enchente é coisa da natureza, mas que eles não aguentam mais esperar uma ajuda.

“Sabemos que a enchente não é culpa do Prefeito, só que precisamos que eles olhem pela gente. Já fizemos o cadastro e precisamos dessa ponte. Ou façam a ponte ou tragam madeira para fazermos”, desabafa.

Na rua 06, casas amargam os efeitos da cheia. | Foto: Brayan Reiker

Lindalva Lopes, 36, é comerciante. Ela relata que comprou tábuas para suspender os produtos do estabelecimento e os móveis de dentro de casa.

“Eu, meu marido e os filhos estamos dormindo em uma única cama. Temos que tirar do nosso bolso para comprar tábuas”, afirma.

Lindalva viu as vendas caírem, depois que cheia começou. | Foto: Brayan Reiker

O fim do brechó

Na rua 9, no bairro Nova Veneza, os moradores relatam que a construção de uma ponte foi feita por eles. Luciana Souza, 23, dona de casa, afirma que o padrasto fez o que pode para conseguir madeira.

Conhecida no Cacau Pirêra como “Dona Mocinha”, Rosineide Silva, 52, comanda um brechó com produtos variados. A comerciante vê o risco de fechar o estabelecimento, por causa da queda nas vendas e a falta de madeira para fazer marombas.

“Muitas coisas estão se acabando. Já vai fazendo mais de mês e não está entrando nada. Não temos apoio de ninguém. Tem que se virar para comer e beber. Só Deus”.

Rua 09, no bairro Nova Veneza, também embaixo d'água. | Foto: Brayan Reiker

Prefeitura responde questionamentos



O Portal Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Iranduba para saber como estão as ações de enfrentamento da cheia no Distrito do Cacau Pirêra e questionar sobre a chegada de algum auxílio para os moradores.

Por meio da assessoria de comunicação, a Defesa Civil respondeu que já construiu mais de 6 mil metros de pontes no distrito. Porém, com a subida do rio, a pasta precisou refazer o trabalho e que a Prefeitura de Iranduba tem dado todo apoio à população por meio do “Comitê de Crise e Enfrentamento a Cheia”, do qual fazem parte várias secretarias como a de Assistência Social, de Infraestrutura e Educação.

Dois abrigos foram montados nas escolas municipais Dona Lina Gomes da Silva, no Cacau Pirêra, e no Procópio Maranhão, localizado no bairro São José, conhecido como "Mutirãozinho", com apoio de alimentação e estrutura para os moradores.

Na rua 04, o risco de acidentes é enorme com tábuas apodrecidas na ponte improvisada. Moradores tem utilizado canoa para chegar em casa. | Foto: Brayan Reiker

Cadastro

Em relação ao cadastro para a entrega de mantimentos, questionado pelos moradores na reportagem, a Prefeitura de Iranduba informa que já adquiriu duas mil cestas básicas e que iniciou a distribuição, começando pelas áreas ribeirinhas do Rio Solimões, com a presença do Prefeito Augusto Ferraz, coordenando a entrega, junto com a pasta de Assistência Social do município.

Doação de madeira

Na sexta-feira (21), madeiras apreendidas em operações da Polícia Federal foram doadas para Cacau Pirêra.

"Três containers foram entregues na sexta-feira (21), mais dois no sábado (22), pela manhã e, na próxima segunda-feira (24), mais três devem chegar ao Cacau Pirêra. Também tivemos uma participação decisiva do Superintendente da PF, Dr. Leandro Almada, para ajudarmos os moradores de Iranduba", disse o delegado Orlando Amaral, titular da delegacia de Cacau Pirêra.

Acompanhe vídeo de chegada da madeira doada pela PF ao local:

Situação de emergência



Desde o início de maio, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (DEM), decretou situação de emergência no município. Cerca de 2 mil famílias já estão afetadas pela cheia, no Distrito de Cacau Pirêra.

Defesa Civil ainda vai concluir a construção de pontes em outras áreas do Cacau Pirêra. | Foto: Brayan Reiker

