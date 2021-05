'Sereia de Manaus' posa para fotos em rua alagada no Centro

Pabllo Lima, digital influencer, 'tomou banho' na área alagada da rua Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus, onde população fez de novo 'point' turístico. | Foto: Brayan Reiker

Manaus - A cheia dos rios Negro e Solimões não é só motivo de desespero para moradores de áreas alagadas em Manaus. Enquanto parte da população vive em situação de risco, perdendo casas e eletrodomésticos, outras têm encarado como atração turística o fenômeno e colocado a criatividade para ganhar popularidade.

Este foi o caso do digital influencer Pabllo Lima, de 18 anos, que ficou conhecido como a “Sereia do Amazonas”, nesta segunda –feira(24), quando resolveu banhar –se nas águas da área alagada na avenida Eduardo Ribeiro, com Floriano Peixoto. O lugar tem servido de novo “point” turístico para quem vai ao Centro de Manaus, perto das pontes construídas pela Prefeitura de Manaus.

O Portal Em Tempo flagrou a cena inusitada e foi saber o que levou a “Sereia” a frequentar essas águas.

Momento foi flagrado por nossa equipe de reportagem e repercutiu nas redes sociais. | Foto: Brayan Reiker

Uma repercussão inesperada

Morador do bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital, Pabllo Lima conta que a decisão de “tomar um banho”, vestido de sereia no local, foi de fazer um vídeo para o seu perfil no Instagram. No entanto, na hora da gravação, a cena foi registrada por dezenas de pessoas que passavam pela Praça da Matriz.

“Eu não esperava. A intenção era gravar um pequeno vídeo e te juro, por Deus, pelas horas que são, que não sabia que haveria toda essa repercussão e que teria equipes de reportagem no local, com as pessoas parando na ponte para me filmar. Mas estou muito, muito feliz”, disse.

A cena do digital influencer tomando banho na alagação repercutiu nas redes sociais. Somente no Portal Em Tempo foram mais de 30 mil visualizações.

De acordo com Pablo Lima, o que ele tem conseguido nas redes sociais vai todo para o sustento da família.

“Tenho a responsabilidade de ajudar a minha mãe. É aquele ditado ‘Quem vê o close na gata, não vê o corre'. Eu moro no Jorge Teixeira, na4 etapa. A minha casa é de dois cômodos e está para cair. É quarto cozinha e sala. Mora eu, meus três irmãos e minha mãe. Sou a única pessoa que está ajudando dentro de casa. É através dos vídeos que consigo o sustento da minha família. Consigo patrocínio, parceria, divulgações e sobrevivemos, mas é uma vida muito humilde”, desabafa.

Praça do Relógio, Centro de Manaus, "parou", para filmar a atitude do digital influencer. | Foto: Brayan Reiker

Persistência no sonho

A “Sereia do Amazonas” revela, ainda, que em muitos momentos não há o que comer, por isso, tem persistido no sonho, pensando numa vida melhor para a família.

“Meu sonho é ver eles comendo todo dia, com uma vida mais digna. Ver minha mãe bem. Tenho uma responsabilidade muito grande com eles”, fala.

Pabllo foi enfático ao dizer que faltam oportunidades às pessoas da terra, com artistas, músicos e digitais influencers de outras regiões do país sendo mais valorizados que as produções amazonenses.

“As pessoas não dão oportunidade para quem é daqui. Então, agente tem que lutar, tem que dar a nossa cara a tapas. Elas não querem saber das pessoas daqui, valorizam os de fora”, ressalta.

‘Por favor, não façam isso!’

O digital influencer concorda que tomar banho, vestido de sereia, na área alagada da Praça da Matriz, na rua Eduardo Ribeiro, não é a medida mais recomendável por questões de saúde. Porém, as dificuldades da vida e a vontade de vencer o levaram a esta atitude.

“Por favor, não venham fazer isso. Vou tomar um banho babadeiro, na cuia mesmo, no banheiro de casa. Vou comprar uma água sanitária e passar álcool em gel”, fala.

Atitude foi motivada pelo sonho de melhorar a vida da família. | Foto: Brayan Reiker

Doações são bem vindas



Os simpatizantes de Pabllo Lima, a “Sereia do Amazonas”, podem seguir o digital influencer em sua conta no Instagram: @pabllolima_2. Aqueles que quiserem colaborar com o trabalho dele ou fazer alguma doação, podem entrar em contato pelo número: 92 99350-0408.

Acompanha nossa equipe flagrando a 'Sereia do Amazonas' em seu 'banho':

Acompanhe nossa entrevista com o digital influencer:

