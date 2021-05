"A paciência acabou", diz Givancir sobre greve de ônibus em Manaus

Givancir garantiu que irá defender o direito de paralisação da classe | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma paralisação dos Rodoviários que atuam no transporte coletivo urbano de Manaus está sendo programada. Eles pedem negociações com a prefeitura e donos das empresas de transporte para que sejam discutidos reajustes de salário de 15% em dois anos.

A paralisação está prevista para ocorrer a partir das 4h de quinta-feira (27). O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, convocou a imprensa nesta terça-feira (25) e detalhou as necessidades da classe que há dois anos tenta manter um diálogo com as empresas sobre a questão.

" As empresas alegam dificuldade financeira, coisa que o sindicato não entende. Pela primeira vez o Sinetram renovou a frota durante a pandemia, como não tem dinheiro? Mais um ano não querem dar reajustes a trabalhadores. O que é feito com o dinheiro das passagens? Depois de dois anos, a paciência acabou " declarou, Givancir Oliveira.

Givancir esclareceu ainda que a entidade fez todos os procedimentos de greve que a lei determina. E como forma de intimidação a Justiça tem multado o sindicato. "Jamais vou aceitar proíbam os trabalhadores de lutar pelos seus direitos”, ressaltou.

Além do salário, a classe luta para que as férias acumuladas sejam dadas aos trabalhadores. E que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o valor da previdência sejam recolhidos.

Outra questão essencial para os trabalhadores é a inclusão no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19.

" Nunca fizemos uma luta atoa, sempre foi em busca de benefícios. Já fui multado, preso, mas não irei desistir da luta dos rodoviários. Se não houver negociação vamos parar. A reunião está programada para às 16h desta terça-feira (27) e estamos aguardando um retorno que atenda nossas necessidades. Estamos dispostos a negociar, " concluiu, Givancir.

Prefeitura e Sinetram

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou por meio de nota que já entrou com uma ação judicial no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e também tem reunião marcada com o Ministério Público do Trabalho (MPT) que será realizada nesta quarta-feira (26) de forma virtual.



Já a Prefeitura de Manaus informou que tem intermediado os acordos ao longo de 2021 com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e o Sinetram, garantindo uma solução para o pagamento do salário dos trabalhadores, para que não haja a possibilidade de greve da categoria.

Além das demandas salariais, o prefeito David Almeida entrou com um pedido, junto ao Ministério da Saúde, solicitando a inclusão dos motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

"O prefeito David Almeida não tem medido esforços para garantir que os trabalhadores do transporte público tenham seus salários pagos dentro da normalidade e que os usuários dos ônibus não sejam prejudicados com greves sem prévia programação", finalizou a assessoria por meio de nota.

Veja a declaração de Givancir Oliveira

Leia mais

Rodoviários organizam greve de ônibus em Manaus para quinta-feira (27)

Rodoviários paralisam frota e cobram prioridade na vacinação em Manaus