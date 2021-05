'Miss Ponty 2021': concurso é realizado em área alagada de Manacapuru

| Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - Do “boto” a “Sereia do Amazonas”, a criatividade do povo amazonense parece não ter limites para encarar com bom humor o período de cheias no Amazonas. Depois da "aparição" de personagens folclóricos nos pontos de alagação, em Manaus. Nesta terça-feira (25) foi a vez de moradores do município de Manacapuru, distante 80 km da capital, idealizarem um concurso fora do comum: o “Miss Ponty 2021”.

A iniciativa foi da página Koisando Memes e do digital influencer Dan Lima. Eles utilizaram a região central da cidade, uma das áreas mais afetadas pelas alagações, para o cenário do concurso.

No ‘palco’, as candidatas de Manacapuru mostraram toda a garra, desfilando com ousadia e sede de vencer. São elas: Maju Alencar, Luana Passos, Dan Lima, Perla Dias e Soyanna D Sá, com as belas assistentes de palco Nilce Matos e Anny Lima.

As eliminadas durante o desfile eram jogadas na água, até restarem duas candidatas, sendo julgadas pelos moradores do município.

O digital influencer, Dan Lima, 27 anos, foi o escolhido pelos habitantes da região como a “Miss Ponty 2021”. Emocionado, ele fala da alegria de promover um evento que pudesse levar entretenimento aos habitantes da região.





“As pessoas sempre me mandam mensagem dizendo que estão tristes, deprimidas e a gente muda o dia delas. Eu fico muito contente em fazer as pessoas sorrirem. A gente só vive presenciando notícias ruins e fizemos isso para levar notícias boas às casas das pessoas. Todas as candidatas estavam felizes. Tiramos o foco da enchente e levamos entretenimento. Isso a gente conseguiu”, disse.

Solidariedade

A ideia é que o evento tenha outras edições. Para colaborar com o trabalho de Dan Lima, basta entrar em contato com o digital influencer pelo seu perfil no Instagram: @dan.lima25.



