Motoboy denuncia agressões e ameaças de agentes de trânsito em Manaus

MANAUS - O motoboy Paulo Roberto, de 34 anos, registrou boletim de ocorrência, nesta sexta-feira (28), após o episódio em que teria sido agredido por dois agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na manhã de quinta (27). Na quinta (27), o órgão municipal negou que os servidores haviam cometido excessos.

Ao EM TEMPO , Paulo relatou que estava indo trabalhar, quando trafegava pela avenida Torquato Tapajós, na zona Centro-Sul, e foi parado por batedores do IMMU, que realizavam a escolta de um lote de vacinas contra a Covid-19.

" Eu parei e, quando o trânsito foi liberado naquele trecho, continuei o meu percurso normal. Entretanto, próximo à bifurcação para a entrada do bairro Planalto, um dos agentes deu um chute na parte traseira da minha moto, o que acabou me derrubando. Eles também me deram um tapa e me ameaçaram dizendo que iam aplicar várias multas " Paulo Roberto, motoboy





No vídeo , gravado pelo próprio motoboy, Paulo Roberto aparece xingando e questionando os dois agentes de trânsito sobre os motivos pelos quais eles teriam tentado derrubá-lo. Um dos agentes responde categoricamente - Porque sim!

"Isso não é conduta de um agente de trânsito, mesmo se eu tivesse, coisa que eu não fiz, furado o bloqueio, eles deveriam me multar, e não me agredir. Eu sou trabalhador, sou pai de família, não mereço passar por uma humilhação dessas", desabafou o motoboy.

Paulo Roberto registrou boletim de ocorrência no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e o caso deve ser apurado pela Polícia Civil.

O que diz o IMMU

Ainda na quinta (28), o EM TEMPO questionou a assessoria do IMMU sobre o ocorrido, e a assessoria do órgão apresentou uma nova versão sobre o fato, alegando que o motoboy teria tentado furar o bloqueio, e que os dois agentes apenas teriam pedido calma a Paulo Roberto. Nesta sexta, o EM TEMPO voltou a solicitar uma posicionamento a respeito das novas revelações em torno do caso. Assim que a nova resposta for obtida, a matéria será atualizada.

Veja o vídeo

