Adutora rompe na Compensa e causa estragos em casas de moradores

Adutora rompeu e causou enormes prejuízos para os moradores da região | Foto: Bianca Fatim

Uma adutora se rompeu na madrugada deste domingo (30), na rua das Flores, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, e atingiu várias ruas da região. O rompimento aconteceu as 3h da manhã e causou estragos nas casas de moradores, que acabaram tendo perdas materiais de diversos eletrodomésticos.

Os moradores da rua das Flores, da rua Matos Areosa e do Beco da União acordaram assustados com as águas da adutora que rompeu invadindo suas casas. Imagens gravadas pelos moradores registram o momento em que uma forte corrente de água invade as casas.

De acordo com os moradores, está é a terceira vez que adutora rompeu na região.

| Foto: Bianca Fatim





Morador do beco da União, o vendedor ambulante Rocilan Carvalho, de 43 anos, foi um dos mais afetados pelo incidente. Abalado, ele conta que estava dormindo quando ouviu os gritos dos vizinhos e, ao levantar, as águas já tinham invadido sua casa.

" Eu estava dormindo e acordei com os gritos dos vizinhos e com o barulho da água. Quando eu levantei para ver o que estava acontecendo e já dei com o pé na água. Eu perdi tudo que era meu. Tá tudo molhado e eu fiquei sem nada " Rocilan Carvalho, vendedor ambulante

A casa de Rocilan alagada com as águas da adutora | Foto: Bianca Fatim

Com a casa cheia de lama, emocionado, o vendedor ambulante ainda revela que tentou salvar as suas coisas e não conseguiu.

"Eu levantei, tentei salvar as minhas coisas e não consegui. Perdi minha televisão, minha caixa de som, tentei ligar e não funciona mais. Eu não tenho para onde ir e estou perdido, não sei o que fazer", revela chorando.

Rocilan perdeu todos os seus eletrodomésticos | Foto: Bianca Fatim

Uma equipe das Águas de Manaus estava no local fazendo o reparo da adutora e ajudando a limpar a casa dos moradores. De acordo com informações, a concessionária prometeu ressarcir as perdas materiais e também dar a alimentação dos moradores neste domingo.

Águas de Manaus estava com equipe no local

A Águas de Manaus informou que mais de 100 pessoas estão no local, entre funcionários, que estão trabalhando no reparo da adutora e uma equipe para assistência dos moradores atingidos, que farão o levantamento das perdas materiais dos moradores.

Uma equipe da Águas de Manaus está no local para dar assistência aos moradores atingidos. | Foto: Bianca Fatim

O gerente de operações da concessionária, Diogo Freitas, afirmou que ainda está sendo feito um levantamento do número de famílias que foram atingidas e que a prioridade é atender as necessidades dos moradores.

" O foco da empresa neste momento é dar assistência à população. Com limpeza e toda e qualquer necessidade das pessoas que foram impactadas. Também será feito um catálogo do que ocorreu em cada imóvel, para posteriormente a gente ajustar isso da forma que seja atendida todas as necessidades de cada morador " Diogo Freitas, Gerente de operações

Em nota, a Águas de Manaus afirma que a adutora sai da estação de tratamento da Ponta Do Ismael e abastece grande parte dos bairros das zonas Oeste e Norte da cidade. A previsão é de que o serviço deva ser concluído às 14h e o prazo de normalização do abastecimento é de 12 horas. A concessionária restituirá os eventuais danos ocasionados pelo sinistro do rompimento da tubulação.

| Foto:





" Águas de Manaus informa que, desde às 02h50, está atuando na manutenção emergencial de uma rede de abastecimento. Por esta razão, o Sistema da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), da Ponta do Ismael, foi paralisado e algumas áreas de bairros** das zonas Oeste e Norte da cidade podem apresentar oscilações no abastecimento de água. O serviço deve ser concluído às 14h e o prazo de normalização do abastecimento é de 12 horas. A concessionária restituirá os eventuais danos ocasionados pelo sinistro do rompimento da tubulação. A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e destaca que, qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente".

