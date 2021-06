UEA nega vazamento de provas e vestibular não será anulado

| Foto: Divulgação

Manaus - Depois de fotos serem publicadas nas redes sociais, no último domingo (30), levantaram a suspeita de vazamento das questões de provas do vestibular 2020/2021 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Entretanto, depois da grande repercussão, a reitoria da instituição negou a hipótese de que o fato tenha ocorrido.

Durante coletiva de imprensa na reitoria da UEA, nesta segunda-feira (31), na avenida Djalma Batista, em Flores, zona Centro-Sul de Manaus, o reitor da instituição, Cleinaldo Costa, disse que não houve denúncias de candidatos durante as 04 horas de realização do exame, como também, nada que pudesse causar a anulação do vestibular.

“Tivemos todo o cuidado da pesquisa junto a este cenário e tivemos a oportunidade de observar, após pesquisa exaustiva, que a primeira postagem aconteceu por volta das 19h, pelo aplicativo WhatsApp. Então, a partir disso que pudemos identificar a materialidade. Obtivemos a sala, a escola, pessoas que participaram das provas nestas salas e os nomes dos ausentes e as provas dos ausentes. Naturalmente, o conjunto, a partir daí, responsabilizar pessoas que deveriam salvaguardar essas provas. A medida que não foi encontrado nenhum cenário na internet, nenhuma postagem, eu, de novo, reafirmo, nenhuma postagem foi feita anterior às 19h, do primeiro dia de provas, ou seja, não vicia a execução do certame”, disse.

Ele afirmou, ainda, que o conjunto de informações apuradas está em processo de investigação pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Decor) e que, certamente, haverá responsabilização do ponto de vista jurídico e responsabilização dos envolvidos.

Decor segue investigando

O titular da Decor, Guilherme Torres, disse que não foi encontrado nada que pudesse prejudicar o certame, até o momento, nas investigações.

“Até as 19h é a primeira imagem que nós temos e o certame acabou por volta de 17h. Portanto, se houvesse uma postagem, uma publicação antes desse horário, poderia suspeitar de um vazamento anterior a prova. As pessoas que estão publicando que as provas foram vazadas, serão ouvidas para dizer de onde foi tirada essa prova, quem encaminhou, para que a gente possa fazer o caminho inverso e chegar até outro suspeito. Mas já temos um suspeito, que será ouvido. Instauramos inquérito policial e vamos continuar investigando”, afirmou.

Sem elementos

A Decor deixou claro que apura uma eventual fraude no concurso, mas não tem elementos para dizer que isso foi constatado um vazamento, já que trabalha desde o início com a UEA para garantir a segurança do vestibular.

Vestibular continua

No dia 7 de julho a UEA anuncia classificação final dos candidatos, em conjunto com o Edital de Matrícula Institucional. Vale ressaltar que as medidas de prevenção contra a Covid – 19, durante os exames, estão mantidas.

“Realizamos um vestibular totalmente seguro e com transparência. Toda a coordenação esteve empenhada para garantir o máximo de proteção aos candidatos. Esperamos o momento certo para aplicar as provas, onde o número de casos de Covid-19 estava muito baixo no Amazonas. Vale destacar que tivemos o apoio dos candidatos para o bom andamento do vestibular. Eles nos ajudaram com as medidas de segurança, obedecendo ao distanciamento, utilizando máscara e usando álcool no processo de higienização das mãos e dos objetos”, disse o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa.

Abstenção

Nos dois dias do Vestibular 2020, acesso 2021, a UEA registrou 13.099 abstenções, o que representa 48.84% do total de candidatos inscritos no certame.

SIS



Na terça-feira (1º), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza o Sistema de Ingresso Seriado (SIS). São ofertadas 1.214 vagas, sendo 703 para a capital, 311 para o interior, 117 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 83 para alunos indígenas.



Acompanhe a coletiva de imprensa na reitoria da UEA:

| Autor:

Leia mais:

Após adiamento, prova da UEA é realizada neste domingo

Com capacidade para 1.200 alunos, nova escola é inaugurada em Manaus