Auxílio enchente de R$ 200 será pago na próxima semana, garante David

| Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus - Rio Negro ultrapassou a cota histórica de 2012, alcançando 29,98m, nesta terça-feira (1º), e o Prefeito de Manaus, David Almeida, fez um balanço das ações tomadas pela Prefeitura de Manaus para atender a população da capital durante o fenômeno e garantiu o pagamento do auxílio enchente de R$ 200 para a próxima semana.

" Construímos 9 mil metros de ponte, pagamos o auxílio aluguel, nesta terça, para 1.342 famílias que foram cadastradas. A partir da semana que vem, vamos pagar o auxílio enchente mais R$ 200. Distribuímos cestas básicas nos 15 bairros atingidos pela enchente e também na zona rural de Manaus. Transferimos a feira da Manaus Moderna, para uma moderna balsa, a Feira Flutuante. Aquilo que seria uma tragédia na Eduardo Ribeiro, nós construímos passarelas para as pessoas transitarem e também se tornou uma atração turística na nossa cidade " David Almeida, prefeito de Manaus

Prefeito David Almeida, durante coletiva de impensa, nesta terça feira, garantiu ações emergenciais para atender a população afetada pela cheia. | Foto: Carlos Araújo

Tomara que desça

Ainda de acordo com David Almeida, a torcida, neste momento, é que o rio comece a descer, pois a Prefeitura de Manaus já adquiriu kits de higiene e dormitório para distribuição, além de providenciar a sanitização e limpeza de todas as áreas atingidas pela enchente.

Aqueles onde a Prefeitura não chegou, se você ainda não foi atendido, entre em contato com a Defesa Civil, 199, entre em contato com a Semasc, a Secretaria de Assistência Social. Certamente, a Prefeitura vai fazer uma visita e vai estender a sua mão para poder socorrer a população”, afirmou.

Recursos

Questionado se a Prefeitura precisou de apoio dos Governos do Estado e Federal sobre as ações para ajudar a cidade de Manaus, David Almeida disse que está em conversação com as respectivas administrações.

" Estamos tendo uma boa conversa com o Governo Federal, porém ainda não chegaram os recursos. O governador Wilson Lima vai me receber e, certamente, recursos serão aportados aos cofres da Prefeitura. Assim que tivermos auxílio tanto do Governo Federal, quanto do Governo Estadual, faremos questão de divulgar. Porém, eu faço questão de enfatizar, no dia que o rio Negro atinge sua maior cota, todos os recursos empregados, são recursos da Prefeitura " disse, David Almeida

O prefeito agradeceu o apoio da Justiça e Polícia Federal pela doação das madeiras apreendidas, que serviram para a construção de pontes da capital.

Trânsito

Também na manhã desta terça – feira (1º), agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estiveram na avenida sete de setembro, Centro, para orientar a população com relação às mudanças no trânsito, devido os desvios de carros e rotas de ônibus vindos da rua da Instalação para a avenida Eduardo Ribeiro, por causa da interdição na avenida Floriano Peixoto, por causa das alagações. Na área, foram instaladas três placas sinalizando paradas para os ônibus, com as respectivas linhas.

Apesar disso, foi impossível evitar a aglomeração e muita reclamação. O desvio, ocasionado pela força da natureza, causou engarrafamentos, demora da chegada dos coletivos e muito estresse, causado pelo calor.

Lindava Ferreira, aposentada, com medo de não conseguir chegar em casa. | Foto: Carlos Araújo

Precisando pegar um ônibus até o bairro do Mauazinho, na zona Leste da capital, a aposentada Lindava Ferreira, 70, sentia –se completamente perdida.

“Eu vou para o Mauazinho. Ninguém sabe onde está. Ninguém entende nada. Não explicam para a gente. Estou esperando o 706, ou o 711”, disse.

Maria de Fátima, dona de casa, esperando há horas o coletivo. | Foto: Carlos Araújo

IMMU justifica desvios no trânsito

Sobre os desvios dos ônibus, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que os desvios foram necessários por conta da área alagada.

"Foram desviados cerca de 80 linhas de ônibus e mais de 400 ônibus, além dos carros pequenos que transitam no local, para facilitar o acesso dos usuários aos coletivos. O IMMU montou um esquema operacional oferecendo dois pontos de ônibus, um ao lado da igreja da Matriz e outro ao lado da praça da matriz com equipes de 40 agentes de trânsito e fiscais de transportes que monitoram o local, diariamente, para orientar e atender os usuários e motoristas”, afirma a nota;

Acompanhe as lives sobre a cheia e as dificuldades no trânsito, hoje:

| Autor:

Leia mais:

AM e Parceiros Brilhantes realizam ação humanitária no Novo Remanso

Rio Negro sobe para 29,98 metros e alcança recorde histórico em 2021