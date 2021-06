Amazonas tem 35 prisões e contará com 144 policiais da Força Nacional

A Força Nacional deve começar a atuar em Manaus na quarta-feira (9) | Foto: Divulgação

Manaus - Mais um dos responsáveis por ataques criminosos em Manaus foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (8). Jailson de Lima Lisboa, de 26 anos, é um dos responsáveis por incendiar veículos. No total, 35 pessoas já foram presas pelos atos de vandalismo tanto na capital quanto no interior. A Força Nacional deve chegar nas próximas horas para reforçar o patrulhamento no estado.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o ataque ocorreu na noite do último domingo (6), no pátio do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Denúncias anônimas indicaram o paradeiro do suspeito.

O suspeito confessou a participação no ataque criminoso | Foto: Divulgação

As equipes do 18° DIP e Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), prenderam Jailson na rua Curió, no bairro Cidade de Deus, com trouxinhas de oxi. Ao ser interrogado, o suspeito confessou ter participado dos ataques.

"Já temos vários resultados positivos e continuamos combatendo esses ataques. São 19 presos na capital e 16 presos no interior. Equipes da Força Nacional sairão de Apuí (AM), do estado de Rondônia e de Brasília (DF), e entre hoje e amanhã desembarcarão em Manaus. São 144 oficiais que irão reforçar as nossas equipes aqui no Estado. As investigações para responsabilizar esses suspeitos já estão bem avançadas", destacou Bonates.

O titular da SSP-AM reforçou ainda que na quarta-feira (9) haverá uma reunião com o comando da Força Nacional para planejar as ações no Amazonas.

Dentre as 35 prisões, três líderes da facção criminosa responsável pelos ataques foram presos.

Veja o perfil deles:

Ederfran de Oliveira, o "Neném"

Preso no último domingo (6), Ederfran é uma espécie de conselheiro provisório do Comando Vermelho (CV). A ação policial foi deflagrada em um imóvel de luxo no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

A SSP-AM afirma que após a morte de "Dadinho", Ederfran se tornou um conselheiro temporário e foi um dos autores intelectuais dos ataques e incêndios registrados em Manaus. Ele vivia uma vida de luxo e possui carros importados. Ele ainda é irmão do traficante "Babujo" que está preso em uma unidade da capital.

Brandon Washington Martins e Silva, o "Breno"

A prisão de Brandon que tem 24 anos de idade ocorreu na madrugada de segunda-feira (7), na rua Rio Jordão, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com uma submetralhadora calibre 40, porções de cocaína e R$ 3.399 mil.

A ação foi deflagrada após denúncia anônima. "Breno" ainda tentou se esconder mas foi preso. A submetralhadora estava enterrada no quintal da residência.

Marcos Paulo Monte dos Santos, o "Mosquito"

Identificado como conselheiro final do CV, Marcos foi preso na manhã desta terça-feira (8), no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Ele ainda chegou a apresentar um documento falso para tentar enganar policiais.

Conforme a delegada Tamara Albano, adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Marcos Paulo faz parte da cúpula da facção criminosa que atua no estado do Pará.

O suspeito estava no Amazonas para se esconder, já que é a apontado como articulador da morte de vários agentes públicos e possui mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e associação ao tráfico de drogas.

Veja o ataque a veículos no 13° DIP:

