Jacaré chama atenção pelo tamanho ao nadar em rua alagada de Manaus

Jacaré foi filmado por internauta andando na área alagada próxima ao Millenium Shopping. | Foto:

Manaus - Um jacaré foi filmado por um internauta nadando na área alagada próxima a um shopping, localizado no bairro da Chapada. O registro começou a repercutir nesta quarta-feira (8). O animal foi visto na alça inferior da Ponte dos Bilhares, utilizada como retorno para a avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A área está interditada pela subida do igarapé do Mindu, consequência da cheia do Rio Negro, que chegou a 30 metros no último domingo (6).

O réptil chamou atenção pelo tamanho e pela aparente tranquilidade com que passeia próximo ao shopping, sem demonstrar a menor reação à proximidade das pessoas ou ao fato de estar sendo filmado.

Veja o vídeo:

Registro feito por um internauta | Autor: Divulgação

O jacaré não é o primeiro animal a aparecer em área urbana recentemente. Em janeiro do ano passado, uma sucuri virou atração ao atravessar uma avenida do Distrito. Em maio de 2020, a situação se repetiu. Em janeiro e fevereiro deste ano, dois jacarés foram vistos na cidade, e um foi capturado pela Polícia Militar.



A área alagada próxima ao Millenium é consequência da atual cheia, que chegou a 30 metros no último domingo. O shopping é próximo ao igarapé do Parque dos Bilhares, que transbordou, resultando na interdição do trecho inundado.

Leia mais

Lacraia é venenosa? Saiba os sintomas da picada e como se livrar dela

Jacaré gigante estraçalha tartaruga; veja o vídeo

Fotógrafos divulgam fotos na busca de sucuris gigantes; veja