Covid: vacinação para toda população acima de 40 anos começa em Manaus

Manaus - Começa no próximo fim de semana a vacinação contra Covid-19 para o pessoas acima de 40 anos em Manaus. A informação foi confirmada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, nesta quarta-feira (9), pelas redes sociais.

"Neste fim de semana, Manaus vai parar para uma grande ação de vacinação. Vamos vacinar toda a população acima de 40 anos. Em breve, vamos anunciar todos os postos de imunização. Faça sua parte e compareça! Essa luta é de todos nós", afirmou Wilson Lima.

Novas doses

Na manhã desta quarta uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento, referente à 32ª Pauta de Distribuição, conta com 253.250 doses do imunizante Oxford/AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Brasil.

As novas doses foram transportadas em um avião da Azul Linhas Aéreas e desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. As doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

De acordo com Angela Desireé, integrante do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, a remessa do imunizante passará pelo procedimento de contagem e refrigeração.

"Neste momento estamos conferindo a temperatura das caixas térmicas. Sobre o processo de armazenamento e distribuição, vamos continuar com o mesmo, mantendo no contêiner na temperatura de 2 a 8° C, assim que estiverem com entrada no sistema de informações, nós vamos informar aos municípios para sua liberação, de acordo com o grupo de prioritários", pontuou.

Segundo a FVS-AM, o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde; e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas. As prefeituras municipais serão informadas para fazer o agendamento de retirada dos imunizantes diretamente na fundação.

Doses aplicadas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 1.352.774 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (09/06), sendo 861.348 de primeira dose e 491.426 de segunda dose. As informações sobre número de aplicações de doses podem ser consultadas no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3w4CBRO.

