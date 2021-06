Vídeo: ônibus pega fogo em avenida de Manaus após pane elétrica

Caso ocorreu na rotatória do bairro Armando Mendes | Foto: Divulgação

Manaus - Mais um incêndio foi registrado em Manaus, nesta quinta-feira (10), em um ônibus coletivo. O caso ocorreu nas primeiras horas da manhã na rotatória do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.



Vídeos flagrados por motoristas que passaram na área mostraram o ônibus da empresa Global Green sendo totalmente destruído pelas chamas.

Devido o medo gerado na população por conta da onda de violência causada pelo Comando Vermelho (CV), onde vários veículos foram incendiados na capital, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) esclareceu que o incêndio do ônibus coletivo, nesta manhã, não tem relação com atos criminosos decorrente de ataques na cidade.

Vídeos flagrados por motoristas que passaram na área | Autor: Divulgação

Equipes dos bombeiros foram acionados e policiais militares também estiveram na ocorrência. Conforme o depoimento do motorista do ônibus, as chamas tiveram início após uma pane elétrica no veículo.



A perícia da empresa de ônibus deve confirmar a causa do incêndio. Ninguém ficou ficou.

Outro caso

No início da noite desta quarta-feira (9), um caminhão também pegou fogo e assustou moradores e motoristas que trafegavam na na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

em pane elétrica acabou pegando fogo na avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, nesta quarta-feira (9). A população acreditou que se tratava de mais um atentado em Manaus, mas as autoridades negaram o fato.

Nota IMMU

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclareceu que o ônibus da linha 677, que acabou sendo destruído pelo fogo nesta quinta-feira (10), na zona Leste, já foi substituído por um veículo reserva, para não prejudicar os usuários do transporte coletivo.

O ônibus, que integra a frota da empresa Global Green, sofreu uma pane elétrica. A empresa utilizou todos os meios para tentar apagar o sinistro, sem sucesso. A Global Green recolheu o veículo e já solicitou perícia. Agora, aguarda laudo oficial para tomar as devidas providências.

