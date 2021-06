Famílias do Mauazinho são beneficiadas com auxílio de R$ 200

169 famílias receberam o benefício, em uma ação realizada na escola Nova Vida, rua Coréia do Norte. | Foto: Divulgação

MANAUS - Mais de dois mil cartões do "Auxílio Operação Cheia 2021" foram entregues pela Prefeitura de Manaus, esta semana, por meio do Fundo Manaus Solidária. Nesta segunda-feira, a ação começou pelo bairro Mauazinho, Zona Leste da capital, onde 169 famílias receberam o benefício, em uma ação realizada na escola Nova Vida, rua Coréia do Norte. O cartão no valor de R$ 200 pode ser utilizado para a compra de alimentos em estabelecimentos comerciais do bairro

A presidente da pasta, Dulce Almeida, destacou que a determinação do Prefeito David Almeida é ajudar as famílias de Manaus a enfrentar este momento crítico.

" Tivemos esses contratempos causados pela força da natureza. Com isso, não temos como lutar, mas minimizar o sofrimento dos nossos irmãos que estão precisando e essa é a ordem do Prefeito David Almeida, fazer acontecer já. Ele disse que o auxílio seria aumentado para R$: 500,00. Foi feito a entrega de um cartão de R$: 300,00 e hoje, o cartão que entregamos completa o valor. Este cartão não é saque em dinheiro, mas em produtos da cesta básica, menos bebidas alcoólicas " Dulce Almeida, Presidente do Fundo Manaus Solidária

Ainda de acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, a ação continua por outros bairros da cidade.

"Bethânia, Crespo, São Raimundo e, assim, até atingirmos todos os bairros que sofrem com a cheia. Salientando que a zona Rural, os moradores do rio Negro e do rio Amazonas terão uma visita exclusiva, onde iremos nesses lugares, um a um, com a ajuda dos amigos conselheiros tutelares", afirmou.

Lista

Os nomes dos beneficiários podem ser verificados por meio de uma lista que já está disponível no site do Manaus Solidária www.manausolidaria.am.gov.br , além da lista dos locais que aceitam o cartão da Avancard como forma de resgate dos mantimentos da cesta básica.

