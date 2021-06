Vídeo: caminhão atinge casa e idosa fica ferida em Manaus

A família ficou assustada com o momento do acidente | Foto: César Gomes

Manaus - A forte chuva que caiu sobre a cidade de Manaus na manhã desta terça-feira (15) não causou maiores estragos, porém com as ruas molhadas, condutores de veículos precisam estar atentos para que acidentes fatais não ocorram.

Não foi o que aconteceu para uma família simples do bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Um caminhão desgovernado causou um verdadeiro estrago na casa localizada na rua Raimundo Nonato de Castro. Além do grave acidente com danos materiais, uma idosa de 64 anos ficou ferida.

A filha da mulher ferida, Edineide Sampaio, informou que a mãe estava em casa com duas crianças, uma de dois ano e outra de dez, no momento do acidente. Elas foram surpreendidas enquanto estavam dormindo. O caminhão perdeu o controle e atingiu a casa simples com uma varanda na frente.

Por volta das 8h39, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro a vítima e oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) também atenderam a ocorrência. Duas viaturas foram deslocadas para a ocorrência. Auto Bomba Tanque (ABT 29) E Auto Rápido (AR 47).

" Foi um barulho terrível. Saí correndo para ver como eles estavam. A minha mãe machucou a perna. Ela ficou muito nervosa e por ter problema de pressão, passou mal. O caminhão é de uma empresa de transporte e eles também chamaram o médico deles. A empresa é aqui na frente de casa e o veículo estava saindo quando acabou deslizando e invadiu a casa " Edineide Sampaio, filha da vítima

Ainda segundo Edineide, a empresa, que não teve o nome divulgado, informou para a família que vai arcar com os custos. "Esperamos que realmente cumpram o prometido. Apesar de tudo, foi um livramento e graças a Deus não aconteceu nada pior com meus familiares", concluiu Edineide.

A perícia da empresa deve apontar a causa do acidente.

Carro invade calçada e mata

Em fevereiro deste ano, o susto também virou tragédia que marcou a família da dona de casa Marilane Gomes da Silva, de 49 anos. Ela morreu após ser atropelada na calçada da própria casa , na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ela chegou a ser levada para o Hospital Platão Araújo, mas morreu.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, era por volta das 18h, quando a vítima estava sentada em frente à sua residência, e foi atingida por um veículo, modelo Fiat Uno, que desceu a ladeira da via desgovernado. O condutor, que não teve a identidade divulgada, teria perdido o controle da direção do carro.

As circunstâncias do acidente de trânsito deverão ser investigadas pela Polícia Civil.



