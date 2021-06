Caminhão desliza durante chuva e tomba em avenida no Armando Mendes

Veículo é de empresa que faz serviços de "Limpa Fossa" | Foto: Divulgação

Manaus - Um caminhão da empresa Saniteck atingiu um poste, após o motorista perder o controle e o veículo tombar na avenida dos Oitis, no Armando Mendes, zona Leste da capital, na manhã desta terça-feira (15).

O caminhão estaria trafegando pela via por volta de 7h e, de acordo com moradores do local, a chuva intensa fez o veículo derrapar e ocasionar o acidente. A empresa faz serviços de "Limpa Fossa".

Os ocupantes do veículo, o motorista e um ajudante, sofreram só leves escoriações, de acordo com colaborador da empresa que estava na área.



Energia elétrica

Acionada para atender a falta de energia no local, ocasionada pelo acidente, a Amazonas Energia disse, por meio de nota, que “equipes já estão realizando a troca do poste.

Na cidade de Manaus há uma grande ocorrência de acidentes envolvendo postes, o que prejudica a distribuição de energia elétrica na capital. Quando ocorre esse tipo de colisão, a Amazonas Energia precisa mobilizar várias equipes, que incluem caminhão muck, caminhões de linha viva e vários outros equipamentos”, afirmou.

