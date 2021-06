Mulher desaparece em lago no Puraquequara e bombeiros fazem buscas

As buscas devem ser retomadas na manhã de quarta-feira (16) | Foto: Divulgação

Manaus - Um momento de lazer acabou se tornando aflição para os familiares de Aldeniza Magalhães de Oliveira, de 42 anos de idade. Ela desapareceu nas águas de um lago nas proximidades da rua São Sebastião, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Com o período da cheia, vários afogamentos estão sendo registrados na cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas por volta das 16h30 desta terça-feira (15), após a informação do desaparecimento da mulher. Os familiares informaram que ela estava acompanhada da filha, de um neto, de um amigo e da nora quando sumiu.



" Fomos acionados para fazer as buscas e realizamos mergulho de cabo de fundo. Foram duas buscas, divididas em 30 minutos mas por ter muito mato no fundo, não conseguimos progredir. Como escureceu, decidimos por continuar as buscas na manhã de quarta-feira (16) " Fernando Liberato, tenente do CBM-AM





O oficial acrescentou ainda que, geralmente, corpos de pessoas afogadas naquela área costumam boiar cerca de 24 horas após o afogamento e que pelo fato de não ter correnteza na área, o corpo se afasta poucos metros do local da ocorrência.

"Esperamos ter êxito nas buscas amanhã. Vamos retornar com outro equipamento que irá facilitar o mergulho no meio de galhos", concluiu.

