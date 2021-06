Programa "Mais Manaus" inclui viaduto da Bola do Produtor e mirante

Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus lançado nesta quinta-feira (17) | Foto: Divulgação

Manaus - Um pacote de infraestrutura e recuperação econômica para a cidade de Manaus, com investimentos de 1,2 bilhão em vários setores, como “Educação” e “Transporte”, e geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos.

Foi com este objetivo que o chefe do executivo municipal, David Almeida, lançou, na manhã desta quinta–feira (17), o programa “Mais Manaus”, no auditório da Prefeitura da capital, com a presença de representantes da Câmara Municipal (CMM) e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM).

“Este é um programa para ser executado nos próximos meses, durante os 24 primeiros meses da nossa administração’’, disse o prefeito, que afirmou ter conversado com todas as esperas políticas do Estado, em uma união por Manaus.

“O ego e a vaidade do governante não pode se sobressair sobre a necessidade do povo”, diz David Almeida, afirmou.

Investimentos

Educação

Serão R$ 80 milhões, a construção de mais três novas creches, com a criação de 2,2 mil vagas.

Mobilidade urbana

Também foram contempladas, com investimentos de R$ 49 milhões. Na lista, a construção do Terminal 7, passarelas, ciclofaixa na Ponta Negra e semáforos inteligentes.

Habitação

Serão investidos R$ 110 milhões para a construção de apartamentos. A infraestrutura foi o setor que ficou com a maior ‘fatia’ do bolo.

Infraestrutura

Serão R$ 438 milhões, destinados a recuperação de 10 mil ruas da capital, além de avenidas, rotatórias, praças esportivas, limpeza de igarapés e muito mais. E também estão inclusas obras nos complexos viários da Bola do Produtor, na zona leste, e Arena da Amazônia, zona centro-sul.

Saúde

David Almeida anunciou, ainda, R$ 129 milhões para a saúde com a reforma de 68 Unidades Básicas de Saúde e a construção de três outras novas, de porte 04. As casinhas família passaram por reforma.

Centro Histórico, Praças e Feiras

Mais R$ 407 milhões serão destinados a revitalização do Centro Histórico da capital, recuperação do CSU do Parque Dez, requalificação do Parque Ponta Negra, Cidade da Criança e a Lagoa do Japiim.

“Tudo aquilo que é bom na cidade de Manaus, nós vamos manter, recuperar e melhorar, pode ter certeza disso”, afirmou o prefeito.

As feiras e mercados terão investimentos da ordem de R$ 35 milhões. Quatro novas feiras devem ser construídas (duas delas itinerantes), reforma para 25 feiras, mais galerias populares.

Com bandidos é na 'Chibata'

Questionado sobre o armamento da guarda municipal, o Prefeito lembrou do episódio ocorrido de depredação na rotatória e praça Umberto Calderaro Filho, conhecida como “Bola das Letras”, na avenida Theomário Pinto, zona Centro-Oeste, recentemente.

“Pela necessidade de termos mais segurança pública... Eu tinha três guardas municipais na bola das letras, quando chegaram três marginais. Eles ficaram assistindo os marginais botarem fogo na ‘Bola das letras’. Se eles tivessem armas, eles tinham autorização para derrubar aqueles três ‘vagabundos’ para serem exemplo para todos... Para bandidos, ‘vagabundos’, não se pode dar moleza. Se eu puder armas para eles com ‘chicote’, ‘chibata’, que eles deem nesses vagabundos”, disse.

Vacinação

David Almeida aproveitou para anunciar novidades em relação ao próximo mutirão de vacinação contra a Covid 19. O último, abrangeu a faixa etária de 40 a 49 anos. Neste sábado (19), serão aplicadas 1 milhão de doses de vacinas.

| Autor: EM TEMPO

