FVS alerta municípios para a cobertura vacinal de Influenza em idosos

Manaus - O Programa Estadual de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) alerta os municípios amazonenses, nesta quinta-feira (17) para cobertura vacinal contra a Influenza em pessoas com 60 anos ou mais, que apresenta índice de 17,8%. Essa população foi contemplada em um dos primeiros grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, para aplicação das doses dos imunizantes ainda em abril deste ano.

A cobertura da campanha para todos os grupos prioritários vigentes é de 27,4% no estado, até esta quinta-feira. A meta nacional é imunizar 90% da população elegível que é de 1,4 milhão de pessoas no estado. Esta é a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, prevista para encerrar em 9 de julho de 2021.

O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Cristiano Fernandes, apontou que os dados servem de alerta por se tratar de idosos que são considerados vulneráveis à Influenza. “Sabemos que muitos idosos já foram vacinados contra a Covid-19, mas é importante ressaltar que também é preciso se vacinar contra a gripe", afirmou.

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), enfermeira Izabel Nascimento, acrescenta que a população com 60 anos ou mais deve se vacinar contra Influenza após 14 dias de aplicação da dose de imunizante contra Covid-19. “Recomenda-se o adiamento da vacinação contra Influenza naqueles que apresentem sintomas gripais, sintomas suspeitos para Covid-19 e que tomaram recentemente a vacina contra o novo coronavírus”, alerta Izabel.

Faixas etárias

Entre as pessoas com 60 anos ou mais, a faixa etária de 60 a 64 anos foi a que mais foi imunizada com a dose contra a Influenza no Amazonas. Foram 21.177 doses aplicadas nessa população. O ranking de aplicação de doses segue as seguintes faixas etárias: 65 a 69 anos (12.518); 70 a 74 anos (10.996); 75 a 79 anos (6.961); e 80 anos ou mais (6.457).

Outros grupos

Além da cobertura vacinal nos idosos (17,8%), os outros principais grupos prioritários, vigentes para a campanha de vacinação contra a Influenza no Amazonas, apresentam as seguintes coberturas vacinais: Puérperas (57%); Trabalhadores da Saúde (51,7%); Gestantes (48,3%); Povos Indígenas (43,9%) e Crianças (38,9%).

Municípios

Conforme dados do PNI, os dez municípios que mais aplicaram doses em grupos vigentes na Campanha contra Influenza no Amazonas são: Manaus (182.992); Tabatinga (16.674); Benjamin Constant (14.245); Autazes (12.683); Coari (10.096); Parintins (9.076); São Gabriel da Cachoeira (8.707); Santo Antônio do Içá (8.578); Humaitá (8.324) e Tonantins (7.914).

Campanha

Para a imunização contra Influenza, em todo o país, o Ministério da Saúde elegeu os seguintes grupos prioritários: crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas; pessoas com 60 anos e mais; trabalhadores da Saúde; povos indígenas; comorbidades; população privada de liberdade; adolescentes em medidas socioeducativas; funcionário do sistema de privação de liberdade; professores; forças de segurança e salvamento; forças armadas; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.

Referência

A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM).

A FVS-AM funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-AM (92) 3182-8550 e 3182-8551. Contato telefônico do PNI/FVS-AM são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

