Amazonas recebe mais de 37 mil doses de vacina da Pfizer

Manaus - O Amazonas recebeu na madrugada desta sexta-feira (18) mais um carregamento de vacinas contra a Covid-19, enviadas ao estado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). A nova remessa conta com 37.100 doses do imunizante Comirnaty, fabricado pela Pfizer/BioNtech, e será destinada a atender a população na capital, com público-alvo a ser definido.



Os imunizantes recebidos pelo Amazonas fazem parte da 34ª Pauta de Distribuição, que chegaram a Manaus pela empresa Latam, e desembarcados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta da 0h15.

O novo lote de vacinas foi transportado com escolta de agentes da Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC, onde foram contabilizadas e armazenadas.

Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM), o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde; e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Vacina Amazonas



A vacinação contra a Covid-19 não para de avançar no Amazonas. Neste sábado (19/06), o Governo do Estado, em parceria com as prefeituras de Manacapuru e Novo Airão , realizará um mutirão para acelerar a vacinação nas duas cidades. A grande mobilização da campanha "Vacina Amazonas" vai alcançar a população acima de 30 anos.

Mutirão em Parintins

E na noite de quinta-feira (17), o governador Wilson Lima anunciou que Parintins, na Região do Baixo Amazonas, será o quarto município a receber o mutirão para acelerar a imunização contra a Covid-19, no próximo dia 26/06, com a previsão de vacinar pessoas a partir de 25 anos sem comorbidades.

Avanço em outros municípios

Outros municípios também já iniciaram a vacinação de pessoas abaixo dos 30 anos, como é o caso de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), que já realiza a vacinação de pessoas com mais de 20 anos; Lábrea (distante 702 quilômetros da capital), que iniciou, na quarta-feira (16/06), a vacinação da população de 30 a 39 sem comorbidades e de pessoas de 18 a 29 com comorbidades; e Barcelos, Coari e Parintins, distantes 399, 363 e 369 quilômetros da capital, respectivamente, realizam a vacinação de pessoas de 30 a 39 anos nesta semana.

Mais de 140 mil imunizados

A mobilização para vacinação de pessoas a partir de 40 anos em Manaus, realizada por meio da parceria entre o Governo do Amazonas e a prefeitura da capital, no último fim de semana, resultou em mais de 140 mil vacinados com a primeira dose em 34 horas de trabalho. De acordo com o governador Wilson Lima, outras ações semelhantes irão ocorrer em Manaus ainda este mês.

